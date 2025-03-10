海倫連環失機累事　曼聯慘被阿仙奴逼和

周一(10日)凌晨英超「仙魔大戰」，曼聯踢出近期最好表現，可惜後備上陣嘅前鋒海倫連環失機，最終被阿仙奴逼和1比1，今季英超仍然未試過2連勝，係曼聯自1969年以來首次出現。海倫目前已陷入20場入球荒，不過仍獲隊友同領隊魯賓艾摩廉力撐。

曼聯今場全軍縮後，雖被阿仙奴控制戰局，但防守並冇任何甩漏，完半場前更憑般奴費南迪斯射入精彩罰球領先。換邊後曼聯大踢反擊戰，多次埋門都好有威脅，但係逃唔過神勇嘅大衞拉耶，74分鐘反被迪格蘭賴斯禁區頂妙射追成平手。

尾段兩隊鬥攻，曼聯76分鐘換入海倫衝擊，84分鐘阿仙奴一次「自殺式」回傳，海倫截到推入禁區遲遲唔起腳，結果喺12碼點被迪格蘭賴斯鏟走；3分鐘後海倫再次喺小禁區有黃金機會，但射門又被加比爾馬加希斯攔到，錯失2次「絕殺」良機。

海倫對上一次入波，已經係上年12月中歐霸盃，之後連續20場都食白果。不過艾摩廉表示今場擺佢後備係戰術需要，同埋畀佢休息，中場基斯甸艾歷臣亦表示：「海倫好努力，入唔到波佢都唔開心，但你同樣可以鬧曼聯其他10個人入唔夠波，我有信心海倫會翻生。」

阿仙奴連續3場聯賽不勝後，依家落後榜首利物浦15分，而曼聯就排喺第14位，距離降班區有17分差距，今季目標會擺喺歐霸盃身上。「紅魔鬼」周五(14日)凌晨就會喺16強次回合主場對皇家蘇斯達，首回合踢成1比1平手。