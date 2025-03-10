格蘭披治大獎賽明年啟德繼續？主辦方解說「趕客風波」：被通知

在啟德體藝館上演的世界格蘭披治桌球大獎賽周日晚已曲終人散，但首天晚上出現「未完場趕客」事件，引起全城關注，而主辦單位於昨晚完賽後對事件再解說「我們是被通知」。

今次比賽獲得參賽球手及球迷好評，惟首天發生「未完場趕客」事件則對這次盛事沾上污點，主辦單位F-Sports Promotions Limited公司董事封歡歡被問到要求觀眾離場是哪方決定時，她表示:「比賽前10多天，我們是被通知我們的比賽時間只能夠允許到晚上11時，這個時候我們提出了明確的反對，因為這是不符合桌球運動。」她續稱當晚約8時多曾收到場館方面的一個提示，但她已表示當天比賽一定會超過晚上12時半，然而他們則被通知只能在午夜12時請觀眾離場，然後球員閉門作賽，直至比賽結束。

至於當晚場內的英文通告以「Curfew」(宵禁)，要求觀眾離場，封歡歡也表示這都是「被通知」，並坦言「我也是通過這次才學到這個詞，原來我也不認識這個詞。」

對於有傳媒報道指，園方曾追問主辦方需否加時，而主辦方擔心超時付費，封歡歡對此說法否認:「這件事發生時，我們非常難過，我可以很認真、很負責地告訴大家，跟費用完全沒有關係，我們曾經主動提出過，如果因為費用，我們願意付加時費。」她表示，如果有機會再在香港舉辦比賽，她仍會首選啟德體育園，因為不想再寫搭建方案希望吸取經驗，明年做得更好。

值得一提是，世界桌球巡迴賽（WST）與F-Sports Promotions Limited主辦將格蘭披治賽簽約5年，今年首次落戶香港啟德體育園，但F-Sports來年仍有權選擇比賽地點，而世界桌球總會主席費格遜（Jason Ferguson）在總結今次比賽時相信「趕客風波」不會影響是次比賽，香港將會繼續辦這項排名賽。」