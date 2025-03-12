拜仁贈利華古遜兩蛋　哈利卡尼直逼碧咸紀錄

哈利卡尼今場射入1球及1次助攻。(Getty Images)

周三(12日)凌晨歐聯16強次回合，拜仁慕尼黑作客以2比0擊敗另1支德甲球隊利華古遜， 兩回合合計大勝5比0，晉級8強。拜仁前鋒哈利卡尼今場射入1球及1次助攻，職業生累積創造50個歐聯入波，僅少過曼聯名宿碧咸2球，要成為歐聯史上創造最多入波嘅英格蘭球員，指日可待。

拜仁慕尼黑首回合大勝3比0，今場可以嘆慢板，至於利華古遜缺少受傷嘅進攻主將科利安華迪斯，削弱組織攻勢能力，上半場互相無紀錄。換邊後冇耐，拜仁慕尼黑中場甘美治開出罰球，利華古遜防線出現失誤，哈利卡尼近門射入打開紀錄，成為史上首位單屆歐聯入到10球嘅英格蘭球員。

利華古遜傾力反擊，謝利美費林邦起腳勁射，柏德列舒希克頭槌攻門，都被拜仁副選門將烏比治救到。

戰至70分鐘，哈利卡尼橫傳畀艾方素戴維斯射成2比0，正式判利華古遜「死刑」。哈利卡尼1射1傳，職業生累積創造50個歐聯入波，包括射入39球及11次助攻，英格蘭球員歷史上僅次於創造52球嘅碧咸(入16球及36次助攻)，以呢位31歲前鋒嘅勇態，隨時有機會今屆歐聯就打破碧咸嘅紀錄。

拜仁慕尼黑打入8強之後，將會惡鬥意甲勁旅國際米蘭。