全英羽賽開打　伍家朗拍走李梓嘉闖16強

在伯明翰上演的全英羽毛球賽周二（11日）開打，香港名將伍家朗在揭幕日與宿敵李梓嘉打足三局逆轉闖關；而「雙楊配」楊雅婷／楊霈霖在女雙不敵日本組合，首圈止步。

伍家朗首圈即遇上世界排名第7兼巴黎奧運獲銅牌的馬來西亞名將李梓嘉，成為男單首天賽事的其中一個焦點，雙方過去交手10次，伍家朗贏過4次，往績略為不利，但今仗伍家朗表現主動，即使先失一局19比21，仍繼續向對手施壓及搶攻，最終以21比16及21比12成功逆轉，以總局數2比1反勝躋身次圈，同時將雙方的對戰紀錄拉近至5勝6負。在最新世界排名將升上19位伍家朗，下仗將與前世界冠軍新加坡的駱建佑爭逐8強席位，將是另一個考驗。

此外，世界排名14位的香港女雙組合楊雅婷／楊霈霖，與4號種子的日本組合中西貴映／岩永鈴激戰三局後，以21比17、12比21及16比21落敗，無緣晉級。

至於男單「世一」中國的石宇奇，以直落兩局21比13及21比8輕取印尼禾杜宇（Chico Aura Dwi Wardoyo），次圈將面對中華台北的周天成。