F1開鑼前夕　麥拿侖提早續約比雅斯迪爭衞冕

F1世界一級方程式開鑼前夕，上屆贏得車隊總冠軍的麥拿侖，即為旗下車手澳洲的比雅斯迪（Oscar Piastri）注下強心針，續簽一份多年的合約，並沒有透露確定的期限。

麥拿侖周三（12日）宣布與比雅斯迪續約的消息，原本這位23歲車手的合約期至2026年底到期，但車隊則選擇在澳洲的揭幕戰前提早與他簽下新約，情況如去年一月的隊友諾里斯續約一樣，車隊沒有透露新合約期限，但據外界消息指，估計比雅斯迪至少會留在這支英國車隊至2028年，具體年限將取決於合約中的細節。

比雅斯迪於2023年正式加盟麥拿侖，上季他贏得了匈牙利及阿塞拜疆站冠軍，並在摩納哥、奧地利、比利時、蒙扎、新加坡及卡塔爾站登上頒獎台，他是唯一完成2024年賽季每一圈比賽的車手，在參加F1第二年就獲得了車手總排名第4，並協助車隊於上屆重奪車隊總冠軍。

即將在家鄉出戰揭幕戰的比雅斯迪對於獲車隊提前續約感到興奮:「知道自己的車隊長期願景的一部份，實在很高興，當我們2022年簽約時，車隊對我充滿信心，過去兩季我們亦幫助麥拿侖重返這項運動巔峰，實在是難以置信。」

他續稱:「這裡有很多才華橫溢的人才在麥拿侖工作，想幫助我成為F1冠軍，因此，我很自豪能在未來繼續代表這支傳奇車隊，希望能作為麥拿侖車手爭奪大獎，在去年取得輝煌成績後，我更渴望保持領先地位。」

F1新一季適逢成立75周年，共設24站，揭幕戰於周日（16日）澳洲上演，並一口氣在亞洲連賽幾站，第二站上海於3月23日舉行，而日本站則於4月6日上演。