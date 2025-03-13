外流港將　陳晉一次回合續擔正　申花亞冠精16強止步

周三（12日）上演多場亞冠精英盃16強次回合賽事，包括港將陳晉一效力的上海申花，作客等等力陸上競技場挑戰日職勁旅川崎前鋒。首回合主場手握1球領先優勢的上海申花，雨戰下卻淨吞4蛋，最終兩回合計以1比4落敗，只能在16強止步。

上海申花今場只要不敗即可晉級，當中上場表現出色，獲亞洲足協（AFC）評出7.9高分，兼躋身最佳11人的港將陳晉一，次回合繼續以左閘身份擔正。不過由於作客，加上手握1球，申花初段形勢被動，23分鐘更率先失守，半場落後1球返入更衣室。易邊後申花繼續受壓，陳晉一更在57分鐘取得一面黃牌，直至64分鐘川崎前鋒終於再下一成，4分鐘後更加再入多球。

落後3球的申花未有放棄，79分鐘「一仔」一次左路傳中，但前鋒米內羅（Saulo Mineiro）禁區內卻射得太正，被門將擋出。隨着補時階段，申花再次被對手攻破大門，最終次回合以0比4不敵川崎前鋒，總比數則以1比4被淘汰出局，無緣晉級8強。此外，由於接下來為國際賽期，有份躋身下周三（19日）對澳門友賽決選的「一仔」，預計稍作休息後，很快便會返港參與賽前操練。