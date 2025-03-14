港超聯　北區主場頑抗港會

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（15日）上演榜末大戰，由敬陪末席的北區在北區運動場，與排名高一位的港會正面交鋒。主隊各項賽事經歷6連敗，今仗必定搶攻，務求終止頹勢，但客隊晉級「冠忠巴士60週年足總盃」4強後，士氣大振，球迷萬勿錯過！（on.cc東網周六下午3時按次收費直播)

北區上場聯賽即使下半場多打一人，仍淨吞傑志5蛋，各項賽事已經6連敗，主教練陳志康承認球員陷入信心危機，因此賽前不忘鼓勵一班球員，盼今場面對同級對手港會可以止血：「都有喺會議中提球員，贏輸係比賽一部份；重整後嚟緊期待大家嘅決心，喺場上證明自己能力、優點，爭取聯賽第2場勝利。不過港會贏過大埔，『足總盃』又入咗四強，要好小心佢地中前場快速進攻，好有威脅。」

陣容方面，肯迪上場未入大軍名單，「Cow Sir」透露這名巴西籍中場目前腳腕受傷，未知今場能否趕及復出，但承認如果他最終缺陣，會對球隊進攻發揮有很大影響。

港會方面，比提（Callum）表示是役對球隊非常重要，但他認為早前打入「足總盃」4強後，全隊士氣激增，搶分在望：「我哋依家淨Lead住北區4分，好需要贏波保住優勢，而上場贏冠忠南區，殺入『足總盃』4強，畀到大家好大動力，對住任何對手都唔會怯，希望可以繼首循環，贏多北區一次。」

不過Callum提到，北區火力有一定保證，呼籲隊友小心提防：「北區攻力唔嘢小，所以大家一開波就要快啲入局，如果因為失誤搞到落後就好惡踢，而且北區場比港會場大好多，開頭可能要少少時間適應。」陣容方面，曾俊軒累積5黃停賽，但積施利和唐道碧刑滿復出，可以候命。

【兩隊預計正選陣容】

北區

門將：1.龐焯熙

後衞：23.韋健豪 5.丹尼路 3.基拿美

中場：2.波比 32.艾利安 10.羅曉聰 22.劉君正 29.簡嘉亨

前鋒：9.羅港威 7.舒拉普

港會

門將：1.費查

後衞：18.積施利 26.羅素 22.比提 23.梁城祖

中場：6.奧斯卡 4.唐道碧 10.薩拉沙

前鋒：80.關歷克 9.里奧 74.史加利