【有片】C朗不滿被換走 發脾氣直入更衣室

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周六(15日)凌晨沙特阿拉伯職業聯賽，艾納斯主場以3比1擊敗艾科魯特，巨星C朗迅速射入1球，為球隊先開紀錄，但佢僅踢咗61分鐘就被換走，令呢位40歲葡萄牙國腳非常冇癮，更加脾氣直接行入更衣室，擺明唔妥教練皮奧利，唔少球迷力撐C朗，睇怕呢位意大利名帥好快飯碗不保。

開賽4分鐘，C朗把握門前混戰，補射入網，將職業生涯總入球增加至928球。跟住另1位球星沙迪奧文尼射成2比0，加上貴價新兵祖漢杜蘭勁射入網，艾納斯上半場已經領先3球。

戰至56分鐘，艾納斯右後衞布華殊「兩黃變一紅」被逐後，皮奧利一次過作出3個換人調動，包括換走C朗，平衡攻守人腳。不過，C朗認為冇理由換走自己，立即黑晒面，並且唔返後備席，直接行入更衣室，期間攤開雙手，可見佢非常不滿皮奧利嘅換人決定。C朗離場後冇耐，艾科魯特追番1球，但無阻艾納斯全取3分。

賽後沙特當地輿論一面倒支持C朗，唔少球迷及網民批評皮奧利換走C朗，阻礙佢創造入1000球壯舉。艾納斯現時落後榜首伊蒂哈德10分，爭奪聯賽冠軍機會渺茫，加上皮奧利今次得罪「大佬」C朗，恐怕佢好可能會被炒。