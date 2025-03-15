F1開戰！麥拿侖排位賽包Q　咸爺第8起步

2025年F1賽季開戰！今季開鑼戰首站在澳洲上演，周六（15日）進行排位賽，麥拿侖車隊「包Q」，而隊中王牌諾里斯贏得揭幕戰排頭位資格，爭取衞冕的麥斯韋斯塔本則居第3，新一季備受注目咸美頓駕着法拉利戰車，排名第8。

去年贏得車隊總冠軍的麥拿侖，今年目標揚言劍指車手總冠軍，車隊王牌諾里斯在巴林最後一次測試造出驚人表現，今日的澳洲站排位賽仍能保持強勢，以1分15秒096的最快時間，勝出了排位賽成功「攞彩」，這位英國車手以不足十分之一秒的優勢，險勝主場出戰的隊友比雅斯迪，迎來生涯第10次排頭位，為明天爭取響頭炮舖路。

至於上屆盟主紅牛車王韋少，則以1分15秒481居第3，排第4位是平治車隊的羅素。反觀賽前成為車壇焦點的法拉利「雙雄」勒卡歷及咸美頓則居於第7及第8位。

正賽將於周日在墨爾本賽道上演，這也是麥拿侖車隊歷來第12次在揭幕戰中獲得排頭位出戰，追平了法拉利的歷史紀錄。這是自2012年咸美頓以來，麥拿侖首次在揭幕戰獲得P1起步:「這是完美的方法展開今年賽季，恭喜車隊，祝賀每一位過去一直努力的成果，令我們能包辦前兩位起步；戰車真是很快，實在是難以置信。」諾里斯賽後坦言:「我與比雅斯迪鬥得很接近，特別是第一圈。我一直都不會過份自信，但我很有信心，我們的戰車正焦着極佳方向，但我們知道韋斯特本有幾快，特別是紅牛在雨戰的表現，就講大家熱切期待。