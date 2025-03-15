港超聯　 有陣！傑志同理文鍊過

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（15日）尾場上演焦點大戰，「三哥」傑志硬撼排第4的理文。「藍鳥」派出鄧達思和鐘樂安鎮守中路，利亞倫、祖連奴及顏卓彬組成中場鐵三角，協助迪美路夫爭取入球；改以朱兆基為暫代主教練的「黃黑軍團」，就有立花稜也和胡晉銘復任正選，黃威及保利臣負責派牌，支援安尼亞、艾華頓和羅沙攻堅，金旻奎和施卡達利先列後備。（on.cc東網周六晚上6時直播；港台電視32同日晚上8時30分播映）

傑志正選：

25 泰利［GK］

2 羅梓駿

3 鐘樂安

4 鄧達思

10 馬查度

12 裴栽釪

17 費蘭度 ［C］

20 利亞倫

24 顏卓彬

27 迪美路夫

30 祖連奴

理文正選：

28 陳嘉豪［GK］

4 立花稜也

6 胡晉銘

7 保利臣

8 艾華頓

9 安尼亞

10 黃威 ［C］

13 李毅凱

23 泰法蘇尼

26 黃俊皓

91 羅沙

傑志後備：

1 王振鵬［GK］

23 石皓心［GK］

5 艾里奧

6 慈英

8 鄭展龍

14 潘沛軒

18 陳傲軒

21 畢頓

31 馬斐

34 甘智健

理文後備：

1 梁興傑［GK］

25 潘尚希［GK］

11 鄭兆均

12 羅焯熙

16 顏樂楓

17 張憙延

18 鄧筵霑

19 金旻奎

31 翁煦濤

55 余煒廉

99 施卡達利

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（15日）尾場在旺角大球場，爆發一場前列大戰，「三哥」傑志主場硬撼排第4的理文。兩隊早前接連在聯賽失分，為免再被榜首大埔拉開差距，今場一定搏鎚力爭3分，鬥攻下激戰可期！

傑志上場5球大炒北區，一掃近兩場被對手反勝的頹勢，主教練卡度素承認有助提升全隊信心；不過兩黃一紅被逐的林樂勤，今場需要停賽，而早前經歷腦震盪的前鋒韋頓，同樣無法上陣。

理文主帥賀蘭特早前離任，卡度素相信對手今場一定戰意十足，但強調球隊要後上奪冠軍的話，再沒有失分空間，今場會全力爭勝：「換教練對一支球隊嘅影響通常係正面，因為可以帶嚟新嘅能量；加上理文實力依舊強勁，有好多可以改變戰局嘅好球員。當然傑志方面都係，預期今場屬於五五波，對兩隊都好難踢。」

至於費蘭度則懶理對方更換教練，僅稱只會專注做好自己，以幫助球隊贏波：「我唔知教練離隊，對理文球員有咩影響，但其實呢樣嘢唔太重要；始終今場係打吡，佢哋又要搶分，肯定唔易應付。自己2月份踢得唔錯，希望今個月繼續保持住，嚟緊每場波都好重要。」

理文上場聯賽僅以1比1逼和冠忠南區，中場黃威認為球隊整體發揮未如預期：「上場唔算太理想，早段失波嘅問題仍然未解決到，組織進攻方面要畀多啲耐性，把握力方面亦都需要加強。」理文目前排聯賽第4，對於要重掌爭標主導權，黃威直言難度不輕：「依家要衞冕嘅挑戰當然更大，唯一可以做嘅就係全勝。」

本季面對傑志錄得1勝1和，今場第3度與對方交手，黃威提醒隊友要特別提防剛榮膺「2月最佳球員」的費蘭度：「近幾場見到費蘭度喺傑志陣中都有好大作用，希望可以盡量減低佢嘅威脅。」陣容方面，保連奴因上場直紅被逐，今場要停賽；而主教練賀蘭特亦已經離任，會由朱兆基暫代領軍至季尾。