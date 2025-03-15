大專足球　男足季軍戰因暴雨腰斬　決賽亦延期

「2024-25年度大專盃男子足球比賽」季軍及冠軍賽，原定周六（15日）下午於聯校體育中心上演。但受到狂風雷暴影響，頭場季軍戰香港大學對香港浸會大學無奈腰斬，而尾場香港城市大學對香港理工大學的決賽則被取消，兩場比賽將會延至3月29日舉行。

頭場港大對浸大的季軍戰，是日接照原定時間在下午2時開賽，兩隊半場踢成1比1。去到64分鐘突然下起暴雨，天文台亦發出黃色暴雨警告，兼預計有機會落冰雹，惟當時比賽繼續進行，浸大在69分鐘更攻入一球，領先2比1。直至72分鐘，比賽才因雨勢太大，暫停近30分鐘，最終球證與賽會商討後，決定腰斬賽事，以及取消接下來的決賽。

根據賽會指引，是日獲腰斬的季軍戰，屆時將直接由72分鐘開始重開，對此效力港超球隊九龍城的浸大球員龍梓軒，認為此舉合理：「踢踢吓突然好大雨，見到個場好多水氹，同埋主要因為有雷暴，所以球證決定腰斬都啱嘅。依家兩隊用番同樣陣容，踢番剩低時間，對比當0比0重賽再踢過，我覺得更加公平，自己嗰日超聯冇比賽，到時自己應該都踢到。」

值得一提，決賽最終雖然取消，但兩隊球員當時已經抵達現場。對於決賽改期至3月29日，屆時將撞正冠忠南區對傑志的港超賽事，效力南區的理大後衞陳潤潼直言可惜：「大專盃唔同職業，生涯唔會好長，其實依家慢慢停雨，自己覺得場地都唔係好差，絕對踢到嘅；但JSC（聯校體育中心）不嬲落雨都會封場，同埋賽會擔心雷暴影響大家安全，最終決定唔踢都冇計。」