吉列島盃龍舟賽圓滿落幕　足球領袖「玩過界」挑戰龍舟賽

香港遊艇會率先帶動端陽熱潮，今日（15日）於銅鑼灣吉列島旁的灣仔海濱「水上運動及康樂主題區」舉辦「世界航商大會吉列島盃龍舟賽」。賽事以「小龍」進行，吸引約79個本地體育會、企業、青少年及大學舊生隊分成33隊、約700位選手參賽，氣氛熱鬧。

賽事共分上午及下午兩個環節，分別是混合、公開、女子及青少年組別。每個組別分冠、亞及季軍。賽道全長200米，屬短途賽。賽事焦點落在青少年U19公開組別。此組別為「吉列島盃龍舟賽」其中一個重點項目，「賽馬會青少年足球領袖計劃」數十位足球領袖在從未接觸龍舟運動下，決定「玩過界」挑戰龍舟賽。他們早前參加了香港遊艇會數堂的青少年龍舟訓練分成5隊上陣，最後其中一隊更奪季而回。

最後，惠橋英文中學包攬組別的冠軍及亞軍，而「賽馬會青少年足球領袖計劃」第5小隊榮獲季軍。

「世界航商大會吉列島盃龍舟賽」由早上8時舉行，經過一番龍爭虎鬥，下半場更因突如其來的黃雨而一度暫停賽事，直至下午約5時30分終於為上述多個組別決出勝負。