港超聯　榜首激戰！大埔火併東方

【東網按次收費直播】

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（16日）同時不同地上演兩場激戰，冠忠南區會坐鎮香港仔運動場迎戰標準流浪，兩隊為力爭上游，戰意十足。另一場榜首大戰，「1哥」大埔於大埔運動場，主場火併「2哥」東方，雙方賽前只差兩分，勝負直接影響爭冠主導權。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

以防守見稱的大埔，對上3場賽事，每場皆失兩球；巴西籍中堅馬高斯山度士，因傷或缺陣一段時間，更是雪上加霜，門將謝家榮直認該防守主力缺陣，對後防影響極大：「佢好有卡士，用波、頭槌瓣瓣有，加上夾慣夾熟，話冇影響就假；但上場頂替佢嘅Remi（杜國榆）其實踢得好好，我對佢同其他隊友充滿信心！」

「綠戰士」大勝九龍城後，聯賽豪取3連勝，惟是役面對東方，「家榮」指對方攻力強勁，很難應付：「當然最大威脅一定係巴科爾，但前線仲有巴杜姆、費利浦薩，同時馬高斯喺中場控制節奏非常好，攻力唔使懷疑。」此外，「家榮」又表示要留意東方的死球戰術：「東方最近頻頻透過死球製造入波，始終佢哋有可靠劊子手，又新簽咗個高大中堅米祖域，相反我哋冇咗個『高佬』後防。」值得一提，上場未入大軍名單的兩名外援馬卡雷拿、韋法頓，繼續上陣成疑。

至於各項賽事錄得4連勝的東方，主教練盧比度（Chino）形容「綠戰士」極具實力，但強調東方必定戰鬥到底：「每次作客大埔場都踢得好辛苦，而且佢哋季中加咗幾個新球員之後，陣容更加完整，就算馬高斯山度士傷咗，都唔會有太大影響，但我哋會努力做到最好。」

自2月中對理文的聯賽領紅，到上周對標準流浪才復出的巴杜姆（Victor），承認球隊今仗難免被看淡，但仍有信心能全取3分：「大埔班球員好有級數，例如盧卡斯、加比爾同奇雲巴迪，所以球迷可能會覺得我哋係『Underdog』，但我覺得兩隊逐個秤，冇話邊隊輸蝕，只要大家做好自己，絕對有得贏。」

【兩隊預計正選陣容】

大埔

門將：94.謝家榮

後衞：26.李家豪 33.加比爾 15.杜國榆 99.鄭子森

中場：16.陳肇鈞 20.帕特華維迪 5.峇夏比

前鋒：10.奇雲巴迪 11.盧卡斯 18.伊高沙托尼

東方

門將：1.葉鴻輝

後衞：19.亞歷斯祖 72.拿亞 6.米祖域 30.黃梓浩

中場：16.梁振邦 27.馬高斯 23.馬希偉

前鋒：10.費利浦薩 7.巴科爾 9.巴杜姆