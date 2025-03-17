車路士輸波！前4爭逐七國咁亂　紐卡素大贏家

紐卡素喺英聯盃勇奪冠軍，英超前4爭逐亦傳嚟好消息，車路士周日(16日)作客0比1不敵阿仙奴，令前4爭逐更加緊湊。依家第4位(車路士)到第10位(般尼茅夫)只相差5分，不過排第6嘅紐卡素就比其他競爭對手踢少1場，形勢最好！

車路士作客阿仙奴一仗，核心人物高爾彭馬因傷缺陣，早段阿仙奴形勢佔優，20分鐘靠招牌角球攻勢，由米基爾馬連奴精彩頭槌建功。車路士落後下積極反撲，成功拎番主導權，但實際做到嘅埋門少之又少，最終0比1輸波。

車路士輸波後，繼續以49分排喺關鍵嘅第4位，力壓曼城(48分)同紐卡素(47分)，但紐卡素今周因為踢英聯盃決賽而輪空，所以佢哋係踢少1場，如果計失分嘅話紐卡素先至係「領先」嘅一隊。依家英超第4至第10位只差5分，前4爭逐「7國咁亂」。

車路士領隊馬利斯卡賽後表示：「今季兩次對住阿仙奴，我覺得兩隊表現分別唔大，今場唯一分野就係死球，呢方面阿仙奴係大師級，我覺得球隊已經向住正確方向前進，依家最重要係行前多一步，拎到下屆歐聯參賽資格。」