香港隊　備戰友賽　韋斯活：對新加坡揀番米高

香港男子足球代表隊將於3月19日，坐鎮旺角大球場友賽澳門，港隊周一（17日）在將軍澳足球訓練中心舉行操練，主教練韋斯活透露，米高會被列入對新加坡的2027亞洲盃外圍賽第3輪大軍名單。

是日為閉門操練，23人大軍僅余在言未及歸隊，而日前對理文的聯賽受傷的祖連奴現身，但僅在健身室接受治療，沒有參與操練。

港隊職球員收操後接受東網記者訪問，其中主教練韋斯活表示，將會隨港隊U22，兩鬥緬甸的米高會被選入對新加坡的大軍名單：「因為米高有段時間傷咗冇比賽，我想佢跟U22踢兩場比賽，提升狀態，再去新加坡同我哋會合。」韋斯活亦向球迷派「定心丸」，指祖連奴傷勢不算嚴重，相信問題不大。

談到把黃皓雋及李小恆等人，列入對澳門的大軍名單，韋斯活解釋是為將來鋪路：「希望藉呢啲機會揀啲新血入嚟，令佢哋累積多啲經驗，繼續進步，幫港隊爭取成績。」

至於效力上海申花、本月初入選亞冠精英盃16強首回合最佳陣容的陳晉一，他對自己狀態感到滿意，盼為港隊作更多貢獻：「雖然16強輸畀川崎前鋒，但佢哋成場都貫徹執行傳控踢法，呢點確係比較優勝，希望吸收到呢啲經驗之後，可以畀到啲新元素港隊，令踢法更多元化。」