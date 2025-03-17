香港隊　首度入選A級賽名單　李小恆、賓紀文：期待作貢獻

港隊將於周三（19日）坐鎮旺角大球場出戰國際友誼賽，對陣澳門代表隊，港隊大軍周一（17日）下午於將軍澳足球訓練中心（FTC）展開操練。其中翼鋒李小恆（Raphael）及後衞賓紀文（Clement）首度入選國際A級賽決選名單，就表示期待為港隊披甲上陣，為下周二（25日）「亞盃外」分組賽催谷比賽狀態。

季中由冠忠南區轉投山東泰山的外流兵李小恆（Raphael），去年10月取得特區護照後，年初曾於省港盃為港隊披甲，對於首度入選國際A級賽決選名單，Raphael表示相當期待及興奮：「上次省港盃試過代表港隊落場，今次係我真正喺國際賽期收到Call-up，算係真正嘅第一次大港腳，所以好期待可以有機會同班隊友同埋韋斯活合作。今次係難得嘅機會，我一定會盡一切能力去幫球隊，展示自己嘅實力，而且對陣澳門係港隊2025年第一場A級賽，希望今場可以打響頭炮。」

年初有份參戰省港盃的後衞賓紀文（Clement），同樣首度於國際A級賽獲召，他表示會盡力交出最佳狀態，希望延續港隊的國際賽6連勝佳績，為下周二（25日）作客新加坡的「亞盃外」分組賽作最後衝刺：「今場係為咗下星期對住新加坡嘅大戰做好準備嘅機會，港隊上年喺『東亞外』踢出好好嘅成績，今年我哋嘅最大目標，係要出線亞洲盃決賽周，希望延續之前嘅氣勢。依家最緊要係集中精力喺星期三場波，我有信心可以交到十成狀態出嚟，發揮出賽前部署。」