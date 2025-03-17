以欖球連結社區各界　精英運動員分享兼與童同樂

香港賽馬會再次成為2025國泰/滙豐香港國際七人欖球賽官方社區合作夥伴，並由橄欖成長基金舉辦新一屆的「賽馬會社區七人欖球計劃」。為響應首次在啟德體育園主場館舉行的「七欖」，社區計劃於3月份舉辦不同活動，例如重點項目的「賽馬會精英運動員分享會暨嘉年華」及「賽馬會多元運動體驗日」，還有贊助學校及弱勢社群團體，親臨及體驗本年度的七欖盛事。

今屆「賽馬會多元運動體驗日」已於3月2及9日圓滿舉行，有多間學校及體育機構共同參與。體驗日除了讓香港基層青年獲得嶄新運動體驗外，更透過不同運動傳遞正面價值觀。社區計劃另一重點活動「賽馬會精英運動員分享會暨嘉年華」亦剛於上周末（3月15及16 日）在奧海城順利舉行。嘉年華共設七項運動為主題的攤位遊戲，讓大眾體驗不同運動的基本技巧，感受各項運動的樂趣；兩日活動共有約1380名中小學生參加。

在兩日活動中，多位精英運動員分享了他們在體育領域的經驗以及對運動共融的見解，分享會的嘉賓則包括：多次參加國際七人欖球賽的男隊主將李卡度及女隊隊長潘慧欣、代表足球界別的港隊中場陳肇鈞、3x3籃球員文俊浩、障礙競技運動員黃敏婷、霹靂舞運動員施嘉鑫、板球運動員甘莫斯、香港賽馬會見習騎師黃寶妮，以及橄欖成長基金大使、曾參加奧運的港隊體操代表黃曉盈。

現場亦設展覽展示運動員的獎盃及裝備，讓參加者可深入了解香港體育發展；並通過運動工作坊，讓參加者參與不同運動項目，鼓勵他們在安全、歡樂的環境中學習和成長。黃曉盈在開幕禮上盛讚今次活動：「作為體操運動員，我明白運動對青少年成長有多重要。這次活動不僅讓孩子們玩得開心，還能體驗到欖球和其他運動的樂趣，對他們的發展很有幫助。我很開心能以大使身份幫手推廣，期待看到更多孩子透過運動找到自信和快樂！」

香港國際七人欖球賽將至，「賽馬會社區七人欖球計劃」會讓4500名來自弱勢社群的兒童、青少年及其家人參與「賽馬會社區七人欖球賽體驗日」，並免費親臨及體驗周五至周日（3月28日至30日）的賽事。「賽馬會七人欖球賽學校導賞團」將由來自賽馬會眾心行善平台義工、橄欖成長基金計劃的教練及大學欖球隊員作為導賞員，確保5,000名透過計劃免費入場的學生，能充份享受這個獨一無二的體育盛事。

另外，3月28至29日亦有「賽馬會小型欖球表演賽」，讓1500名4至11歲的學童及逾2千名家庭成員，在啟德體育園主場館對壘，親身參與體壇盛事，並啟發他們有朝一日也能在這個香港體壇大舞台上獻技。

多次參加香港國際七人欖球賽的李卡度則表示：「香港國際七人欖球賽是本地體壇的一大盛事，我很高興能參與其中。這次活動不僅讓更多年輕人認識欖球，還讓他們有機會親身感受比賽的熱烈氣氛。希望透過這些活動，能夠激發更多年輕人對欖球乃至運動的興趣，並在運動中找到共融與成長的機會。」