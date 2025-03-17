三鐵亞錦賽4月香港上演　首場全運會港隊選拔賽

亞洲三項鐵人半奧運距離錦標賽將於4月5至6日假中環舉行，賽事為全運會香港隊第一場選拔賽，伍泰龍、奧斯卡等港將周一（17日）假奧運大樓出席賽前記者會，眾人表示期待主場爭取佳績。

賽事以半奧運距離進行，參賽者由中環灣仔海濱起步，先於維港完成游泳項目，上岸後沿龍和道及國際金融中心作單車繞圈，最後沿海濱長廊進行跑步，並於文化廣場衝線。 首日賽事上演個人賽，次日會舉行混合接力賽。

香港將會派出奧斯卡、黃子圖﹑伍泰龍﹑余承謙﹑曾祥星﹑洪廸朗﹑葉德朗及Robin Elg 等男子隊成員出戰。女子組方面，港隊亦有蔡欣妍﹑韋禔﹑韋祺及賀詩樂將會主場出擊，至於年初手指受重傷的彭詩雅將會缺席。

三鐵港隊教練韋安祖表示：「因香港地利優勢，今屆賽事高手雲集，預料競爭激烈。近期港隊留在香港訓練，今場比賽預計會見到他們的訓練成果，相信時間會比之前快。另外彭詩雅已完成手術，不過她未能趕及在今場復出。兩個星期後她會開始復操，備戰5月的兩場世界盃比賽。」

上月於亞洲盃奪得銀牌的奧斯卡表示：「之前在香港比賽感覺就像在沒有觀眾的足球場比賽，但在中環比賽就不同，可以在市中心和頂尖選手競技，是很好的體驗。過去幾星期我們進行密集式訓練，希望可以展現成果，有信心爭取成績。」

蔡欣妍表示：「每次在香港比賽都有種強烈的感覺，好難得可以主場比賽，期待再次參與。因為全運會都是同一賽道，今場對於我們備戰都好有幫助，可以採集更多數據分析自己的強項、弱項。」