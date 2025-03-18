神奇！英超下季隨時有11隊踢歐洲賽！

英超被譽為世界最佳聯賽，球隊平均實力處於極高水平，今屆喺歐洲3大盃賽嘅演出亦相當對辦。隨住紐卡素贏得英聯盃冠，下屆有機會出現一個極端局面，就係有多達11支英超球隊一齊出戰歐洲賽，認真神奇！

據英國《太陽報》報道，紐卡素贏英聯盃冠軍後，已經鎖定下季歐協聯參賽資格，不過「喜鵲」當然志不在此。由於英超球會今屆歐洲賽系數遙遙領先其他聯賽，下屆好可能會獲得第5個歐聯參賽名額。假設利物浦、阿仙奴、諾定咸森林、曼城同紐卡素躋身5甲，紐卡素個歐戰名賽將會順延。

要達成11隊踢歐洲賽嘅情況，需要好多情況配合，如果白禮頓得到第6名，就會參加歐霸盃；仲有2隊都有機會出戰歐霸盃，般尼茅夫贏英足盃冠軍就可以參賽，而車路士贏歐協聯冠軍，兼喺英超排第8名或以下，個歐協聯席位就會繼續「讓位」。

最困難嘅條件，就係阿士東維拉排第9名或以外而「奇迹」喺歐聯奪冠，到時維拉就會以衞冕身份踢歐聯而唔消耗歐戰名額；同樣道理，曼聯或者熱刺排第10位並贏歐霸盃冠軍，咁英超第11名就會出戰歐協聯，意味曼聯等球會踢歐洲賽又多個機會，呢個畫面將令球迷非常期待。

【英超11隊踢歐洲賽預想】

1 利物浦 (歐聯)

2 阿仙奴 (歐聯)

3 諾定咸森林 (歐聯)

4 曼城 (歐聯)

5 紐卡素 (歐聯)

6 白禮頓 (歐霸盃)

7 般尼茅夫 (歐霸盃)--成為英足盃冠軍

8 車路士 (歐霸盃)--成為歐協聯冠軍

9 阿士東維拉(歐聯)--成為歐聯冠軍

10 曼聯/熱刺(歐聯)--成為歐霸盃冠軍

11 其他任何球隊(歐協聯)