香港隊　展望友賽澳門　陳肇鈞：「嘉諾Sir」有料

香港男子足球代表隊周三（19日）晚上坐鎮旺角大球場，在國際友誼賽與澳門拍跳。中場陳肇鈞（Philip）周二（18日）在賽前記招，盛讚對方主教練郭嘉諾能力出眾，強調全隊絕不會輕視對手。（港台電視32、on.cc東網周三晚上8時同步直播）

港隊是日繼續在將軍澳足球訓練中心操練，未被列入對澳門大軍名單的伍瑋謙亦有跟操。主教練韋斯活及陳肇鈞（Philip）收操後出席賽前記招，韋斯活強調為了避免讓球員消耗過多甚至受傷，今仗會多作調動：「我哋要尊重澳門，會派出狀態出色嘅球員落場，踢場好波畀球迷睇，但今場最大目標係幫大家保持狀態，唔好受傷，應付下個星期二對新加坡場『亞盃外』，我哋會做多啲換人，確保球員唔好消耗太多體力。」惟韋斯活透露，祖連奴腿筋有傷，將會缺陣對澳門的友賽，待進一步檢查，希望他能隨隊作客新加坡。

對於曾帶領港隊出戰省港盃的郭嘉諾，出任澳門主教練，Philip表示球隊不會鬆懈，全力爭勝：「我哋唔會睇少澳門，而且『嘉諾Sir』有自己一套，仲證明過係Work嘅，但大家會保持平常心，做好自己同佢哋鍊過，希望今個國際賽期贏晒兩場！」

澳門方面，世界排名為第193位，較港隊低38位，對上一場國際賽為去年12月，在東亞足球錦標賽外圍賽A組，以1比2不敵關島。值得一提，今年初到東方試腳的後衞蘇顯能、中場李政霖及前鋒梁智城，亦有入選今次大軍名單。

【港隊預計正選陣容】

門將：18.謝家榮

後衞：3.周緣德 4.鐘樂安 12.費蘭度

中場：20.黃皓雋 16.陳肇鈞 8.顏卓彬 10.黃威 17.陳晉一

前鋒：9.安永佳 13.史提芬彭利拿