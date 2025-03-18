安祖娃談奪標背後有勒邦「助拳」　大帝：很高興幫到你

17歲俄羅斯美少女安祖娃連贏世界TOP2，成功捧走印第安韋爾斯網球大師賽后冠，震驚網壇，她賽後透露原來背後有NBA勒邦占士「助拳」，而「大帝」更在社交平台暖心回覆。

安祖娃奪得屬於WTA1000級賽事的印第安韋爾斯網賽，仿效了兩位網壇傳奇軒芝絲及S威廉絲，即成網壇、甚至是體壇的話題，這位小女孩賽後接受訪問時表示，自己面對世界「一姐」莎芭蘭嘉前翻看了勒邦占士的演說，並且一直聽着很多有關「大帝」的採訪，以了解他的心態。「他說，當一切順利時，你很容易自信滿滿，發揮出色，但當你感覺不是100%狀態時，意志上都要保持100%，要付全力去爭取，這就是冠軍的本質。所以這就是我今天努力做的。」安祖娃向傳媒分享奪標心態。

事隔一天，作為NBA傳奇人物之一的勒邦占士在個人Instagram回應了安祖娃：「恭喜！！！很高興能幫到你，但老實說，你做到了！你所有的努力、動力及付出都是應得的！繼續加油！」還加了幾個獎盃和金牌等的表情符號。

其實，這不是安祖娃首次表示自己在勒邦占士上獲得靈感，而上周贏得杜拜公開賽冠軍後，她表示自己會觀看勒邦占士及網球偶像費達拿的比賽片段。「當我想激勵自己時，我會看勒邦占士、高比拜仁的比賽，當然我從小就很崇拜費達拿。」她當時表示:「比賽前，我一直看他在2017年澳網決賽面對拿度的精彩片段。」