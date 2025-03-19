綠茵場上綻放最美光芒　足球女將有實力更有樣

電視台實況節目《足球女將》熱播，事實上當今球壇巾幗不讓鬚眉，女子足球發展愈嚟愈蓬勃。世界盃、歐國盃、歐聯及英超等大賽都有女足版本，令以往被視為「球場花瓶」嘅女子隊有大顯身手舞台，並且叫好又叫座。3年前女子歐聯巴塞大戰皇馬，更創出超過9萬人入場觀戰盛況，掀起女足狂熱，今日就為大家嚴選12位球技同美貌並重嘅足球女將！

●安娜馬高域性感無極限

Ana Maria Markovic

國籍：克羅地亞

年齡：25

球會：達明尼斯

位置：前鋒

身高1米73嘅安娜馬高域擁有天使面孔、魔鬼身材，外形似模特兒，被譽為世界上最靚及性感女子足球員，佢嘅社交網帳戶Instagram擁有超過316萬「粉絲」，魅力勁過唔少當打男足球星。不過呢樣亦令安娜有唔少煩惱，皆因經常被歧視同性騷擾：「當我同夏蘭特一樣將喺泳池邊影嘅相放上網，網民反應好唔同，佢哋只會同我講有關性嘅說話，試問佢哋點會咁樣對夏蘭特。」安娜話最想球迷欣賞女子球員喺球場上嘅表現，而非外表。

●女球王邦瑪迪榮譽無數

Aitana Bonmati

國籍：西班牙

年齡：27

球會：巴塞隆拿

位置：中場

出身於巴塞隆拿青年軍嘅邦瑪迪，一直效力呢支西甲勁旅，更協助巴塞女足贏得5次女子西甲、3次女子歐聯、6次女子西班牙盃等多項重要錦標，亦係西班牙捧走2023年女子世界盃冠軍嘅功臣，並當選2023及2024年世界足球小姐及女子金球獎，堪稱當今女球王。邦瑪迪以技術細膩、踢法優雅見稱，曼城主帥哥迪奧拿都對呢位同鄉讚不絕口：「睇邦瑪迪踢波，可以令人完全愛上足球，佢就好似『女子版恩尼斯達』。」

●孖辮妹薩菲娜夠吸睛

Safira Ika

國籍：印尼

年齡：21歲

位置：後衞

球會：DKI雅加達女足

印尼喺女足球壇唔算好出名，甚至打入亞洲盃4強，已經係接近40年前嘅事，不過近年引起外界關注，事關21歲嘅薩菲娜火速冒起。咪睇佢年紀輕輕，其實已經係印尼女足隊長兼「大家姐」，孖辮造型喺場上風馳電掣實在吸睛。薩菲娜喺IG就經常向超過102萬粉絲展示少女一面，長裙、小背心、化妝、扮靚乜都分享，同時亦係多個品牌代言人。薩菲娜上年4月曾經到日本球會試腳，雖然未有下文，但佢話唔會放棄呢個目標。

●碧克絲甸紐絲低調富婆

Stina Blackstenius

國籍：瑞典

年齡：29歲

位置：前鋒

球會：阿仙奴女足

阿仙奴女足近年成績比男足有過之而無不及，當中瑞典球星碧克絲甸紐絲功勞唔細，以速度同射術見稱嘅佢，依家屬阿仙奴女足同瑞典女足領軍人物，最大目標當然係捧走女子歐聯，同幫國家隊喺大賽拎到好成績。碧克絲甸紐絲比賽嗰陣紮起一大束金色馬尾，五官同身材都係模特兒級別。據報佢身家高達150萬美元（約1,170萬港元），大部分嚟自球會合約同贊助費，但佢仍然行事低調，落到球場至會展露真我個性。

●丹妮雲迪當戀愛大過天

Danielle Van De Donk

國籍：荷蘭

年齡：33歲

位置：中場

球會：里昂女足

丹尼雲迪當被公認為歐洲女足最佳中場之一，由阿仙奴女足到里昂女足，以至代表荷蘭女足都贏過唔少大賽冠軍。里昂女足目前順利殺入歐聯8強，核心人物丹妮雲迪當自然功勞十足，成就足以躋身女足傳奇行列。丹尼雲迪當感情生活多姿多彩，之前同英格蘭女足球星美迪拍拖，試過喺比賽中不滿愛人被踢，激動走去推撞球證。不過佢同美迪已經甩拖，依家新愛人係里昂隊友、澳洲球星艾莉卡賓達。

●烏花蘭靠鬥志迎難而上

Manon Uffren

國籍：法國

年齡：27

球會：南特女足

位置：中場

由於老竇係地區球隊主席，烏花蘭5歲就開始接觸足球，佢最初係打後衞，未夠18歲就加盟法甲球隊蒙彼利埃女足，但因為競爭太大，加上膝頭十字韌帶受傷要長抖，一度暫停職業生涯。不過呢段經歷令烏花蘭變得更堅強，2024年1月宣布復出，毅然加盟乙組南特女足，不但接受帶隊爭升班嘅挑戰，仲改踢防中，表現大獲好評，成功協助南特女足重返甲組，證明呢位眼大大嘅可人兒唔係得個殼。

●妹豬柏迪遜「禾稈冚珍珠」

Poppy Pattinson

國籍：英格蘭

年齡：24

球會：白禮頓女足

位置：後衞

柏迪遜8歲就喺新特蘭女足青年隊受訓，之後輾轉效力過曼城、布里斯托城及愛華頓女足，2022年轉投白禮頓女足，呢位鐵衞憑住硬朗打法喺球隊站穩陣腳。柏迪遜先後入選過英格蘭U17、U19、U21同U23梯隊，當然想更上一層樓成為「女三獅」大國腳。柏迪遜平時比賽時會束起金色長髮，少少Baby fat加上甜美笑容，「妹豬味」十足。佢今年1月去杜拜旅行，更喺IG盡騷弗爆身材，真係「禾稈冚珍珠」。

●「拉丁系」辛達素靚爆意國

Agata Isabella Centasso

國籍：意大利

年齡：34

球會：威尼斯女足

位置：中場

辛達素自幼就喺屋企後花園同爸爸及兩個兄弟踢波，慢慢愛上足球，佢擁有典型拉丁美女特質，標緻嘅五官、深棕色長髮及高挑身形，配合迷人笑容，被喻為意大利最美麗女足球員，雖然只係效力乙組嘅威尼斯女足，並且已經名花有主，但於IG不時派福利，依家有超過80萬粉絲。辛達素身為意大利人，但就係英格蘭女足粉絲，2022年「女三獅」勇奪女子歐國盃冠軍，佢即時喺社交平台祝賀愛隊。

●阿迪安娜莉安多才多藝

Adriana Leon

國籍：加拿大

年齡：32

球會：聖地牙哥波浪女足

位置：翼鋒

阿迪安娜莉安身為加拿大女足世盃三朝元老，同時係現時國家隊嘅「大家姐」，地位無可取代。阿迪安娜莉安運動天賦出眾，年幼時係一位花樣滑冰及冰球運動員，直至2010年讀大學時，先開始轉玩足球，點知一踢就踢咗15年，更成為加拿大女足嘅代表人物。阿迪安娜亦曾試過出國搵食，生涯效力過韋斯咸女足同曼聯女足，2021年帶領加拿大國家隊奪得東京奧運女足金牌，係佢女足生涯巔峰之作。

●莉雯粉絲數勁過費達拿

Alisha Lehmann

國籍：瑞士

年齡：26歲

球會：祖雲達斯

位置：前鋒

祖雲達斯女足前鋒莉雯嘅IG有1,665萬Follower，比瑞士網球天王費達拿嘅1,278萬仲多，係瑞士最多Follower嘅運動員，同時亦擔任多年內衣品牌代言，IG大把靚相任睇。莉雯現時男朋友杜格拉斯雷斯同樣效力祖記，不過莉雯場上表現似乎比男友更好，佢帶領祖記女足喺女子意甲排榜首之餘，同時打入女子意盃決賽，叫胡「雙冠」。呢位瑞士女子國家隊代表速度及射術兼備，為國家隊上陣58場入9球，真正睇得又踢得。

●長谷川唯數據冠絕英超

Yui Hasegawa

國籍：日本

年齡：28

球會：曼城女足

位置：中場

長谷川唯係日本女足長期主力，2021年遠赴歐洲發展，最初踢AC米蘭，但好快轉到女子英超加盟韋斯咸女足，2022月9月轉投曼城至今。長谷川唯能夠喺歐洲立足絕非靠運，上季入選女子英超最佳陣容，前年女子世盃亦係日本女足領軍人物。阿「Yui」今季喺曼城偏向擔任防守中場角色，傳球成功率超過80%，堪稱英超「數據后」，佢話曼城嘅風格好夾自己，希望球隊不斷增強實力下，可以贏得各項錦標。

●沈夢露鏗鏘玫瑰新代表

Shen Menglu

國籍：中國

年齡：22

球會：利華古遜女足

位置：中場及左閘

年僅22歲嘅江蘇姑娘沈夢露，可以話係「女版C朗」，2021年到歐洲發展首站，就是C朗母會士砵亭女足，之後改投些路迪，去年夏天加盟利華古遜至今。效力些路迪期間，同來自上海嘅沈夢雨組成「雨露組合」，協助球隊贏得女子蘇足盃，不過呢對「冠軍拍檔」隨着沈夢露離隊而暫時拆夥，睇下未來有冇重逢嘅一日。同時間中國女足對沈夢露有極高期望，致力栽培佢成為「鏗鏘玫瑰」未來領軍人物。

●歐聯女主持 Eva Murati

除咗場內球員之外，最近阿爾巴尼亞歐聯女主持Eva Murati都突然爆紅，原因係一場歐聯後，呢名29歲靚女用英文、西班牙文及意大利文訪問唔同球員，而且對戰術分析及對球員背景都滾瓜爛熟，短片喺網上瘋傳。Eva Murati本身係一名演員及模特兒，2017年開始主持歐聯節目，佢喺節目經常打扮得專業又靚女，雖然已經做咗8年，但伊人透露，仍然唔少人話佢「花瓶」，又收到不少性別歧視嘅訊息。