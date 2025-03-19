香港隊　7連勝！友賽兩球擊敗澳門

周三（19日）在旺角大球場上演一場國際友誼賽，由港隊主場迎戰港帥郭嘉諾領軍的中國澳門，吸引5,464名球迷入場。港隊憑鐘樂安、李小恆齊齊攻入代表隊首個入球，最終以2比0擊敗對手，豪取7連勝。港隊周五（21日）將出發新加坡，備戰下周二（25日）的第3圈亞洲盃外圍賽。

主場出擊的港隊，今場起用葉鴻輝把關，4人後防為周緣德、鐘樂安、費蘭度和陳晉一，黃威、陳肇鈞在中場派牌，李小恆、艾華頓及安永佳肩負入球重任；祖連奴則不入大軍名單。澳門方面，門將起用何文輝，隊長陳敏鎮守後防，年初曾到東方跟操的蘇顯能、李政霖和梁智誠亦悉數擔正。

面對世界排名低38位的澳門，港隊初段卻未入局，5分鐘差點失守，幸好葉鴻輝成功救出楊力衡的近射。15分鐘澳門再有機會，彭梓亨快腳一射僅僅斜出。港隊之後站穩陣腳，3分鐘後艾華頓右路傳中，安永佳轉身後起腳，但被對方球員護空門。

27分鐘港隊終於先開記錄，鐘樂安接應黃威角球用腳撞入。港隊之後攻勢浪接浪，33分鐘李小恆頭槌頂中楣。去到40分鐘，港隊再下一成，艾華頓前場搶截皮球後，橫傳予李小恆近門射入，半場港隊領先兩球。

易邊後港隊一口氣換入茹子楠、孫銘謙、史提芬彭利拿和艾華，50分鐘差點再有斬獲，但黃威頭槌被何文輝飛身撲出。2分鐘後茹子楠後上勁射，又未能考驗何文輝。之後戰況陷入膠著，尾段港隊再有機會，但顏卓彬、「肥彭」連番施射無功而還，最終維持以兩球擊敗澳門。