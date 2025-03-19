僅負港隊兩球　郭嘉諾：唔想場波完

中國澳門周三（19日）在國際友誼賽，作客以0比2不敵港隊，但表現絕對有所交代，主教練郭嘉諾為球員演出感到驕傲，又指十分享受領軍倒戈的時刻，感嘆道「唔想場波完。」

客隊今仗被外界一致看淡，但最終僅以兩球告負，「嘉諾Sir」對球隊發揮感到滿意：「李智朗嘅爸爸，喺幾個禮拜前過身，大家好想將入波獻畀佢，雖然都係差少少，但今場球隊壓逼同由守轉攻嘅效率唔錯，我為球員嘅表現感到驕傲，而且唔少U23球員都落場，希望佢哋經過兩至三年嘅培訓之後，逐步成為代表隊正選，甚至變成職業球員。」

「嘉諾Sir」過往曾帶領港隊，出戰省港盃等賽事，他形容對倒戈港隊感觸良多：「當我見到兩隊球迷同球員，咁落力打氣，戰鬥到最後一刻…我有啲唔想場波完，因為自己好享受呢個moment，好想繼續做好呢份工。」

「嘉諾Sir」亦以香港人的身分，盼港隊主教練韋斯活派出更多本地球員踢出成績：「作為喺香港出世嘅人，我一定想港隊好，希望教練繼續用多啲本地球員，踢出風格兼打入亞洲盃決賽周。」

值得一提，「嘉諾Sir」近日於本地電視台以主教練身份，出演一檔女子足球隊的綜藝真人秀，部分「球員」是日有入場觀賽，「嘉諾Sir」期望節目 吸引更多人入場支持香港足球：「經過呢個節目之後，多咗人談論足球，最好嘅回應就係入場睇波，佢哋入場之後成為焦點，希望佢哋鼓勵到多啲球迷入場。」