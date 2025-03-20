香港隊　鬥新加坡決選出爐　伍瑋謙獲召

香港男子足球代表隊將於下周二（25日）作客新加坡，出戰2027亞洲盃外圍賽第3輪，足總周四（20日）公布決選名單，最終伍瑋謙和米高獲得代表隊徵召，周三（19日）有隨隊友賽澳門的黃皓雋，則未被列入大軍名單。

是次名單共有24人，沒有入選對澳門名單的伍瑋謙及米高，順利獲召，有傷在身的祖連奴榜上有名，黃皓雋就名落孫山。港隊將於周五（21日）出發赴新加坡，出戰下周二的「亞盃外」，並於下周三（26日）返港。

大軍名單如下：

門將：葉鴻輝(東方)、伍瑋謙(冠忠南區)、謝家榮(大埔)

後衞：亞歷斯祖、賓紀文(東方)、周緣德 (河南酒祖杜康)、費蘭度、鐘樂安 (傑志)、茹子楠(梅州客家)、陳晉一(上海申花)、尼高拉斯 (大埔)、孫銘謙(天津津門虎)

中場：顏卓彬(傑志)、黃威(理文)、余在言 (石家莊功夫)、陳肇鈞 (大埔)

前鋒：吳宇曦(重慶銅梁龍)、祖連奴(傑志)、艾華、史提芬彭利拿 (冠忠南區)、艾華頓 (理文)、李小恆 (山東泰山)、安永佳 (深圳新鵬城)、米高 (VfR Mannhiem)