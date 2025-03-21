IOC新主席誕生！高雲地利成為首位女性及非洲人

第144屆國際奧委會(IOC)全會周四(20日)在希臘舉行，會上選出新一任主席，曾贏得兩面奧運金牌的津巴布韋泳手高雲地利（Kirsty Coventry）成功當選為IOC第10任主席，也是首位領導全球奧林匹克運動的女性及非洲人，創下歷史。

這是選舉是由100多名IOC委員以秘密投票方式進行，41歲的高雲地利在首輪票選中已獲勝，力壓前IOC主席薩馬蘭治的兒子小薩馬蘭治及世界田聯主席科爾等人當選，將於6月23日正式就職，接替自2013年以來一直擔任主席的湯瑪士巴治。

高雲地利是津巴布韋藉，她曾於2004年雅典奧運會及2008年北京奧運會贏得女子200米背泳金牌，她於2013年成為IOC委員，擔任過國際奧委會運動員委員會主席，現任執委會委員、IOC達喀爾青奧會協辦委員會主席及2032年布里斯班奧運會協調委員會主席。她本身是津巴布韋體育、娛樂及文化部部長。

高雲地利上任後將面對多方面挑戰，包括性別及天氣變化等問題，預計有6大主項包括跨性別政策、俄羅斯回歸、金融穩定、氣候變化及數碼化問題都要面對。