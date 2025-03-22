早熟早殘？史基利小心步3位阿仙奴師兄後塵

利維斯史基利以18歲零176日成為英格蘭史上最年輕首次上陣入波嘅球員，同時亦係第4位19歲之前上演國家隊處子戰嘅阿仙奴球員，另外3位分別係禾確特、韋舒亞、阿歷士張伯倫，但呢3位前兵工廠球星都早熟早殘，希望利維斯史基利可以吸取前車之鑑，避免重蹈覆徹。

翼鋒禾確特2006年只係17歲就為英格蘭披甲，並入選當年世界盃大軍名單，一度被寄予厚望，但呢位天才球員之後表現愈來愈平庸，27歲就結束國際賽生涯，總共僅為「三獅兵團」上陣47場入8球。

至於韋舒亞2010年以18歲222日首次為英格蘭上陣，被認為自加斯居尼之後，「三獅兵團」最天才橫溢嘅中場大腦，可惜佢因為經常受傷，只係國家隊披甲34次入2球，國際賽生涯比禾確特更短。

阿歷士張伯倫2011年由修咸頓加盟阿仙奴，並於2012年晉身大國腳出戰歐國盃，但「三獅兵團」中場位置競爭激烈，佢並未獲重用，7年國家隊生涯上陣35場入7球。

利維斯史基利取得國際賽夢幻開局，最終可以行到幾遠，大家拭目以待。