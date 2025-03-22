美國傳奇拳王科曼離世享年76歲　與阿里經典一戰

世界拳擊重量級傳奇人物科曼（George Foreman）去世，享年76歲。其家人周五證實消息，並於社交平台發出帖文:「我們心碎了。」

這位在拳擊場上被稱為大佐治（Big George）的美國拳擊巨星，在職業拳壇上創造了最傑出、最持久的生涯，他於1968年贏得奧運金牌，並兩次奪得世界重量級冠軍，相隔21年再次奪冠，以45歲之齡讓他成為史上最年長的冠軍。

他於1974年不敵傳奇拳王阿里，失去了第一個冠軍頭銜，但科曼的輝煌戰績相當恐怖，贏得76次勝利及68次KO對手的成就，幾乎是阿里的戰績兩倍。他於1997年退出拳壇，轉戰商界，並以自己名字命名為BBQ燒烤爐作推銷員。

其家人周五在社交平台帖上對科曼的悼念:「他是一位虔誠的傳教士、忠誠的丈夫、慈愛的父親及令人自豪的祖父及曾祖父，他的一生都充滿了堅定的信念、謙遜及目標。」

在聲明中補充:「他是一位人道主義者、一位奧運選手及兩屆世界重量級拳王，深受人們尊敬，他是一位善良、有紀律及堅定不移的人，亦不顧一切維護家人。」科曼於1949年1月10日出世於德薩斯州，與六兄弟姐妹一起由單親的母親撫養長大，他輟學後開始在街頭搶劫，最終在拳擊擂台上找到了光明出路。

科曼一生結過五次婚，有十幾個孩子，他的五個兒子都叫佐治（George），他曾在自己的網站上解釋，「他們會有一個共同點，我告訴他們，如果一個人上去，我們都會一起前進，如果一個倒下，我們都會一起倒下！」