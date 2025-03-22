賽馬會菁英盃　地標戰獻助攻　奇雲莫雷拉：有信心爭冠

「賽馬會菁英盃」周六（22日）於小西灣運動場上演A組最後兩場分組賽，最終頭場大埔以3比1擊敗港會兼首名出線，而季中加盟的新兵奇雲莫雷拉（Kevin）首度擔正即交出助攻，Kevin表示全隊目標一致，勢必要捧走聯賽及盃賽冠軍。

大埔周五（21日）宣布簽入26歲的中堅奇雲莫雷拉，Kevin是役首度擔正，於下半場以一記角球機會助攻馬卡雷拿，他表示滿意自己今場發揮：「今場係我加盟大埔嘅地標戰，好開心可以助攻隊友，仲幫到球隊贏埋波，大埔嘅本地球員同外援實力水準都好高，只要努力奮鬥到底，我相信我哋係有能力晉級決賽。」大埔作為今季聯賽、「冠忠巴士六十週年足總盃」及「賽馬會菁英盃」的爭冠份子，Kevin認為大埔絕對有信心捧走3冠：「加盟之前我已經向『堅Sir』了解過，今季我哋三線出擊，每場波都不容有失，所以我都好有決心，嚟到香港就係要為球隊捧走3個獎盃。」

來自哥倫比亞的Kevin首次於香港落班，他表示陣中有不少葡語系隊友給予幫助，讓他更好適應新環境：「我哋隊裏面有唔少巴西球員，所以溝通上都唔成問題，而且我本身適應力好強，球迷又好支持我哋，相信過一段時間，我已經可以盡快融入球隊，繼續貢獻我嘅力量。」