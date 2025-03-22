賽馬會菁英盃　東方傑志A組出線爭崩頭

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「賽馬會菁英盃」周六（22日）「雙料娛樂」尾場上演「雙藍會」，由東方硬撼傑志，爭奪A組最後1個出線席位。今場保住不敗就出線的東方，派出林千裕、楊棟棋及柏拔3名U22球員擔正，馬高斯控制中場，協助巴科爾及巴杜姆攻堅，洛迪古斯先列後備；至於必須勝出的「藍鳥」，派出石皓心、慈英、張堯軒及李兆軒4位U22出任正選，迪美路夫負責爭取入球，韋頓及潘沛軒在後備席待命。

東方正選：

26 廖富源［GK］

2 賀爾

6 米祖域

7 巴科爾

9 巴杜姆

27 馬高斯［C］

30 黃梓浩

35 林千裕

42 楊棟棋

44 柏拔

72 拿亞

傑志正選：

23 石皓心［GK］

2 羅梓駿

4 鄧達思

5 艾里奧 ［C］

6 慈英

10 馬查度

11 林樂勤

20 利亞倫

27 迪美路夫

51 張堯軒

67 李兆軒

東方後備：

80 麥珈崙［GK］

10 費利浦薩

16 梁振邦

24 蕭頌楠

28 蕭政

29 劉慶友

32 林衍廷

33 高銘浩

43 黃安游

88 張文浩

99 洛迪古斯

傑志後備：

1 王振鵬［GK］

8 鄭展龍

9 韋頓

12 裴栽釪

14 潘沛軒

21 畢頓

33 楊焯鈞

50 彭慶暽

55 余靖瑋

60 姚子亮

70 林柏燃

適逢國際賽期，「賽馬會菁英盃」今日於小西灣運動場，以「雙料娛樂」形式上演A組最後兩場分組賽。尾場出線生死戰，次席東方硬撼第4位的傑志，雙方賽前僅差2分，後者贏波即可反壓對手出線，必定打甩髀！（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）

東方今日只要保持不敗，就能晉級4強，惟葉鴻輝、亞歷斯祖、賓紀文、馬希偉、李俊霆及鍾凱文，分別隨大港腳及港隊U22征戰，無法候命，主教練盧比度（Chino）賽前為球員減壓：「今場我哋會派多啲後生仔落場，而且大埔同港會踢完頭場，啲草未必會好靚，預咗今場惡踢，但希望班仔唔好諗太多，盡力踢就得。」

廖富源：提場補默契不足

是役有望擔正的廖富源，指防線人腳有變，需多作提場彌補默契不足：「我哋後防冇咗幾位主力，可能多啲新人落場，提場要做足啲。」「阿源」又形容「藍鳥」進攻板斧多，務必多加留神：「傑志班前鋒走位好靈活，又識打身後製造埋門，一定要保持緊密，唔好咁易被佢哋拉散。」

傑志目前3戰僅得4分，今場必須擊敗東方才能以次名出線，惟有馬斐、陳傲軒及甘智健3名適齡球員，加上祖連奴、費蘭度、鐘樂安及顏卓彬一眾大港腳缺陣，U22門將石皓心承認實力有所削弱：「無咗佢哋肯定有分別，但點都改變唔到，唯有一齊努力踢好啲，最緊要表現對得住自己同球隊。」

石皓心為隊友出盡力

「皓心」續指賽前雖有一定壓力，但對贏波充滿信心：「幾位適齡隊友返到嚟仲有冇得踢『菁英盃』，就係睇今場賽果，點可以唔盡力。自己喺青年軍一直有比賽，狀態冇問題。唔使多講一定要睇實巴科爾，同埋對方嘅死球攻勢。」值得一提，「藍鳥」已提升余靖瑋、張堯軒、李兆軒、林柏燃、姚子亮和彭慶瞵6人到一隊，今場可以候命。