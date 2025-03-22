眾星齊聚GO PARK　姚錦成冀助欖球普及化

港協暨奧委會周六（22日）假西沙GO PARK舉行一連兩日的「傳承運動 全城築夢」活動，大會邀來逾30位港隊星級運動員參與，透過近距離互動，向大眾宣揚運動精神，同時鼓勵青年勇敢追夢。是日有份出席的欖球名將「大師兄」姚錦成親自主持並示範港隊選拔，活動更送出月底舉行的七欖賽門票，讓市民提前感受欖球狂熱。

活動設有超過20項運動體驗，包括拳擊、籃球、射擊、武術、欖球、乒乓球等，更特設成人和兒童均可參與的障礙競技運動「全城忍者訓練站」，讓大眾一展身手，加上設多個攤位打造嘉年華氣氛。包括「小女車神」李思穎、「神奇小子」曹星如、巴黎奧運柔道代表王嘉莉、奧運乒乓「四朝元老」李皓晴、現役香港壁球「一姐」何子樂，以及七欖香港男隊姚錦成、李卡度、房傑鋒等逾30位本地體壇名將出席活動，帶市民體驗運動樂趣。

活動現場設欖總採用的「欖球運動選才測試」，參加者在完成體驗後，有機會獲得香港國際七人欖球賽門票，港隊「大師兄」姚錦成和即將亮相啟德七欖賽的李卡度、房傑鋒一同參與主持活動。姚錦成表示：「七欖賽將至，是日活動正好為盛事預熱，希望能讓更多市民認識這項運動，傳承團隊運動精神。」

姚錦成現任職欖總地區選才經紀，負責提供途徑予挑選出來的人才晉升，他希望未來欖球運動能在香港普及化，讓大家對這項運動增加認知，並改善「高受傷風險」的固有印象。37歲的「阿成」雖然已經退役，但他仍放不下對欖球的熱誠：「仍然會想比賽再去感受打欖球的感覺，而下星期會參加『HK 10s』。」他又透露未來計劃：「想組織一個集合全世界傳奇球員的比賽，讓大家感受香港啟德體育園的震撼感，雖然目前只是自己的想法，但希望有一日可以實現！」