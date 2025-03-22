賽馬會菁英盃　東方賽和傑志闖4強

「賽馬會菁英盃」周六（22日）「雙料娛樂」尾場上演「雙藍會」，由東方硬撼傑志，爭奪A組最後1個出線席位。最終東方憑16歲小將高銘浩末段建功，以1比1逼和「藍鳥」，次名出線4強。

今場保住不敗就出線的東方，派出林千裕、楊棟棋及柏拔3名U22球員擔正，馬高斯控制中場，協助巴科爾及巴杜姆攻堅，洛逼古斯先列後備；至於必須勝出的「藍鳥」，派出石皓心、慈英、張堯軒及李兆軒4位U22出任正選，迪美路夫負責爭取入球，韋頓及潘沛軒在後備席待命。

雙方初段比較謹慎，20分鐘，楊棟棋篤前，巴科爾左腳窄角度勁射高出。傑志站穩陣腳後搶攻，30分鐘，馬查度推過林千裕和賀爾後起腳，被拿亞擋出底線。15分鐘後，林樂勤開出角球，艾里奧頭槌被廖富源沒收，兩隊半場踢成0比0。

東方換邊後立即換入費利浦薩和張文浩，加強攻力，但傑志採取主動，47分鐘，迪美路夫接應林樂勤傳中，頭槌被廖富源救出，3分鐘後，林樂勤開出角球，迪美路夫跣後，慈英門前頂成1比0。其後東方幾乎追平，賀爾開出角球，鄧達思解圍不遠，巴科爾接應張文浩傳中頂高。東方81分鐘調入洛迪古斯和高銘浩，嘗試追平，5分鐘後立即見效，洛迪古斯嘗試掛射，高銘浩門前加多腳，為球隊追平，結果兩隊踢成1比1完場，東方次名出線4強，傑志則分組賽出局。

傑志先後於「冠忠巴士六十週年足總盃」及「賽馬會菁英盃」出局後，本季僅剩聯賽可爭取，主教練卡度素承認球隊今仗面臨壓力：「我哋表現都唔錯，尤其是下半場創造咗唔少機會，但就係差埋門一腳，反觀對手只有1次機會就入到波，賽果的確係不如人意；雖然傑志目前喺聯賽中落後大埔7分，但我哋仲有7場未踢，仲有21分嘅空間可以爭取，我哋會全力以赴直到季尾，爭取至少贏到聯賽冠軍，畀球迷睇到傑志應有嘅水準。」他亦透露早前受傷的明加索夫及陳俊樂已經開始投入訓練，有望在接下來的兩至三週內復出。