大專籃球　港大嶺大爆冷入決賽　4.6爭冠軍

香港大專盃籃球賽周六（22日）上演男子組4強大戰，最終香港大學憑「喇沙孖寶」曾朗謙和翟晉德各轟31及22分，以77：74險勝上屆冠軍城市大學，時隔10年再闖冠軍戰。尾場嶺南大學78：76力挫中文大學，首次殺入決賽。

兩隊前兩節戰況緊湊，首節港大領先25：18，城大第2節，半場反超前至35比33。港大第3節由曾朗謙追至37：37，其後城大由林文政率隊展開猛烈攻勢，加上Atanasov Aleksandar投進「三分彈」，一度拉開至54比48。許浩翔貢獻「and 1」為港大振士氣，力追至53：54。

決勝節，城大的Atanasov Aleksandar和周富謙轟入三分波，將領先優勢擴大至7分。港大未有放棄，一年級生翟晉德3度快攻得分，與師兄曾朗謙聯手打出16：2強勢拋開至76：68。城大「巨人」Arthur Herman Entsik博得罰球，林文政亦在弧頂轟入三分波，追至落後3分，最終港大守住勝局，以77：74險勝。

港大對上一次打入大專盃決賽已是2014至15年度，該年港大擁有易漢暉、溫梓豐、黃俊財組成「3核」，最終不敵理大，連續兩年取亞軍。今場港大的曾朗謙轟入全場最高31分8籃板4封阻，翟晉德緊隨其後貢獻22分5助攻7籃板。城大射手Atanasov Aleksandar21分9籃板8助攻，另有8次失誤，另一洋將Arthur Herman Entsik取19分11籃板，林文政15分7籃板。

賽後港大球員表現興奮，翟晉德更喜極而泣，賽後他感謝隊友拚盡全力：「城大有兩個外援，實力好強，大家賽前都好集中準備，不管機會有多微，我們都想好好把握。之前幾場自己表現未如理想，今場終於可以打出自己應有表現，協助球隊贏波。我今年才year 1，多謝各位師兄對我很好，好願意教我。」

翟晉德跟隨其喇沙書院師兄、晉裕新星曾朗謙腳步入讀港大牙醫系，繼續做隊友。翟晉德說：「我們由喇沙小學合作至今，感情和默契好好，中學時無論打波、讀書有什麼問題我都是問他的。好開心可以和他一起來到這個舞台，幫港大入決賽。」

另一場4強大戰同樣驚現爆冷賽果，嶺大憑鍾志榮、徐澤成、畢鈞浩各得22、17及15分，以78：76擊敗中大。嶺大此戰多人戰至抽筋，對手一度追近，但嶺大球員頂住壓力，最終隊史首次打入決賽，將於4月6日在修頓與港大爭冠軍寶座。