網傳內地17場打假波　孫準浩投注操縱比賽

內地周日（23日）網傳中國足壇「假賭黑」案件的相關判決書，更多足壇黑幕曝光。判決書顯示在6年間，至少17場比賽存在打假波行為。而在2016年中超最後一輪比賽，遼寧宏遠曾花1,300萬元（人民幣，下同，1,407萬港元）讓球隊護級。至於因涉貪被罰在華終身禁賽的中超南韓外援孫準浩，被指曾在比賽中下注50萬元（54萬港元）。

網傳判決書指，2016年至2022年期間，至少8場中超、7場中甲，以及兩場足協杯賽事存在打假波行為。其中，2016年中超最後一輪比賽，遼寧宏遠必須不輸給江蘇蘇寧，同時延邊富德不能輸給杭州綠城房產寧才能成功護級。

遼寧隊長楊善平向球會總經理黃雁提出要花錢收買對手，黃雁同意。楊善平之後找到中間人朱宏興收買江蘇和延邊的球員，最終黃雁從集團拿出1,300萬給楊善平。最終，遼寧擊敗江蘇，延邊賽和浙江，遼寧護級成功，朱宏興分了735萬元（795萬港元），楊善平則拿了235萬元（254萬港元）。

至於孫準浩，判決書顯示他作供時談到2021年山東泰山與河北隊的比賽，隊友金敬道叫他到房間要求一同控制比賽，兩人各自下注50萬元。上半場兩人正常作賽，中場休息時金敬道稱球隊不能贏超過2球。下半場開始兩人開始放慢比賽節奏，跑動也不積極，最終泰山以2比0擊敗河北。

比賽後金敬道把錢給了在南韓的姊姊，再把錢給孫準浩的經理人。2022年1月孫準浩返回南韓，從經理人手上拿到了8,000多萬韓圜（約43萬港元）。