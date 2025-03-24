齊為黃澤林集氣！Now TV 630台今晚直播爭16強

年僅20歲的香港網球「一哥」黃澤林（Coleman），在ATP 1000級別賽事的邁阿密網球大師賽打出無限驚喜，正賽首兩圈「以下克上」淘汰對手，成為近10年世界排名第2低而闖入32強的球手，賽後更獲ATP官網及「校長」拿度讚揚。Coleman今晚11點將再度亮相，大戰澳洲球手禾頓爭入16強，屆時Now TV 630台免費直播賽事，希望能再度見證香港網壇歷史新一頁！

目前世界排名第182位的黃澤林，今屆邁阿密網賽以「外卡」身份出戰，先於首輪以直落兩局勇挫世界排名第82位的德國球手艾米亞，締造生涯首場大師賽正賽勝仗。次圈面對2025年澳網4強份子、世界排名高踞第14位的美國球星舒爾頓（Ben Sheldon），Coleman力挽狂瀾以盤數2比1取勝，史無前例闖進ATP 1000級別賽事32強。

黃澤林將於香港時間今晚11時迎戰由外圍賽落敗的「幸運輸家」(Lucky Loser)、世界排名89位的25歲球手禾頓（Adam Walton），禾頓於外圍賽次圈落敗，其後藉波蘭球手哈卡茲（Hubert Hurkacz）退出正賽而獲補上資格，更憑較高排名直入正賽次圈，再以直落兩盤擊敗排名高28位的意大利球手Luciano Darderi，躋身32強碰上港將黃澤林。兩人曾於去年9月在ATP挑戰賽泰國暖武里府站8強交手，當時Coleman以直落兩盤勝出，今仗重遇對手大有機會爭勝打入16強，延續今個賽事的神奇旅程。