亞盃外　港隊作客新加坡爭響頭炮！

港隊男足周二（25日）作客新加坡國家體育場，出戰第3圈亞洲盃外圍賽C組首場賽事，面對世界排名低5位的新加坡。港隊於韋斯活帶領下，已在國際賽豪取7連勝，面對近況麻麻的新加坡，今場有望打響頭炮，為連續兩屆殺入決賽周，注入強心針！（港台電視32周二晚上8時30分直播）

港隊在亞盃外第3圈與印度、新加坡及孟加拉同組，僅小組首名可以晉級。而為備戰對新加坡的首場分組賽，港隊上周三（19日）在主場與澳鬥「拍跳」，最終以兩球獲勝；及後雖剔除了中超兵黃皓雋，但補選了門將伍瑋謙和前鋒米高，當中後者早前代表港隊U22赴緬甸進行兩場友賽，取得1個入球，他已於周日（23日）會合大軍。

兩隊對上一次交手為2023年3月23日的友賽，當時港隊在旺角大球場僅與新加坡踢成1比1，該仗正選上陣的前鋒安永佳（Matt），是日出席賽前記者會時，則認為對方實力不容忽視：「無錯新加坡上場友賽輸波，但足球比賽係逐場計，尤其去到亞盃外，對方一定會更集中，我哋要專注做好自己。另外，印象中佢哋都有唔少球員踢過亞冠等賽事，實力有番咁上下。」

Matt續指球隊以再度打入亞洲盃決賽周為目標，對即將在分組賽首度出擊相當期待：「港隊兩年前踢過決賽周，對好多人嚟講都係生涯嘅高峰，大家都好渴望可以重返依項亞洲最高水平大賽，所以賽前都好飢餓。我哋已經準備就緒，對今場比賽好有信心！」

至於另一有份出席記招的港隊主教練韋斯活，則稱有入場觀看新加坡上場對尼泊爾比賽，相信球隊要獲勝的話，一定要全力以赴：「新加坡擁有唔少出色球員，加埋上場輸波之後，一定好有決心重返勝軌，所以今場好危險。我哋要踢出好表現，先可以同對方抗衡。」陣容方面，韋斯活透露上場對澳門因傷缺陣的祖連奴，以及從港隊U22歸隊的米高狀態良好，今場同樣可以候命。

世界排名160位的新加坡上周五（21日）主場出戰友賽，卻意外1球不敵弱旅尼泊爾，近5場錄得1和4負、未嘗一勝；主帥小倉勉賽後向球迷致歉，承認這屬於他領軍以來，球隊踢得最差的一仗，希望對港隊能夠改善表現。值得一提，新加坡今次的大軍名單，「芬迪三兄弟」之中只有效力泰超巴吞聯的前鋒伊翰芬迪（Ilhan Fandi）入選，陣容未算完整。

港隊預計陣容圖

門將：1.葉鴻輝

後衞：3.周緣德 4.鐘樂安 12.費蘭度 17.陳晉一

中場：11.艾華頓 10.黃威 8.顏卓彬 24.李小恆

前鋒：9.安永佳 16.陳肇鈞