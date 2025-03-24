桌球及網球未來兩年維持精英A級項目　桌總：苦盡甘來

一直擔心被「剔出」體院精英A級項目資格的桌球運動，經過多番努力及爭取，今日（24日）獲文體旅局局長羅淑佩宣布及確認，可維持A級資格至2027年。中國香港桌球總會隨即發文，感謝各方支持，並指「經過這數年的努力，終於苦盡甘來。」另外，網球亦同樣可繼續成為「精英A」級別，維持到2027年。

桌總表示，因應政策調整，桌球體院精英A級資格將維持到2027年，意味著體院的桌球訓練中心、教練資源及投放在運動員的資助將於2025年4月1日後得以保留。「數年前得悉桌球有機會在2025年被降級後，我們爭取桌球納入2026名古屋亞運、舉辦香港世界桌球大師賽，拍製紀錄片等去爭取市民對桌球的關注，我們的運動員每次在海外舞台除了努力爭取成績，得獎後亦不忘呼籲大家關注本地桌球面對的困難… 經過這數年的努力，終於苦盡甘來。」

因近屆亞運會未有將桌球納入為正式比賽項目，導致港隊成員未能取得相應成績及分數，即使在其他國際賽爭得佳績，也令桌球出現被踢出精英A的危機。桌總經過多翻斡旋及苦功「力挽狂瀾」。發文表示：「體育學院及文體旅局和康文署同事們的專業態度及對我們的信任，不斷為本地桌球運動員創造良好的發展環境。當然要多謝所有運動員和教練這麼多年來的付出和耕耘，正因為他們的努力，桌球運動才得以在逆境中繼續前行。」

另邊廂，中國香港網球總會會長鄭明哲歡迎文體旅局、體育委員會，和精英體育事務委員會維持網球為「精英A級」運動項目。他說，網球的國際賽事安排，例如沒有國際錦標賽，與其他運動有頗大差異，這一直影響網球作為精英運動的評分，感謝當局能夠考慮網球的特性而作出靈活和客觀的安排。

他說，黃澤林在邁亞密網球公開賽的突出表現，是香港網球過去培養精英球員的成果。他期望在較充份的資源底下，能夠培養更多有潛質的球員，為香港於國際賽事爭取好成績。

「網球和賽車、高爾夫球，是世界上最多觀察，會進行世界巡迴的運動，具有很大的經濟價值。網總會繼續與文體旅局緊密合作，邀請世界上有代表性的網球賽事來港，讓頂尖球手來港獻技，讓盛事吸引更多人關心網球，更多年輕人參與這項運動，讓我們將來有更多個像Coleman一樣的新星。」