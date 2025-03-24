【世盃外】杜曹未摸熟　英格蘭半場捱細界

今晚世界盃歐洲區外圍賽K組，英格蘭主場再度出擊迎戰拉脫維亞。兩隊實力有段距離，但「三獅兵團」新帥杜曹仍然摸索當中，隨時點到即止。拉脫維亞自知技不如人必定「泊大巴」，睇番佢哋近7場作客，6次上半場總入球開1球或以下，可博中位數1.5球半場細。（周二凌晨3時45分開賽）

英格蘭上場世盃外由杜曹首次領軍，主場以2比0輕取阿爾巴尼亞。「三獅兵團」場面上佔盡優勢，控球率高達71%，但全場得12次射門，大部分時間都係控球在腳，單計上半場傳球多達437次，可見「杜Sir」剛接掌帥印，以穩陣行先，最緊要贏波，冇必要大炒對手。

事實上，呢位德國名帥確實要啲時間觀察球員特性同表現，上場就派出首次上陣嘅丹般恩及利維斯史基利擔正，試陣味濃。今晚對手拉脫維亞實力同樣較弱，預計杜曹會輪換人腳，不過安東尼哥頓報稱受傷已退隊，可見英超等賽事已經入大直路，球員踢「太公波」都會較錫身，避免受傷影響球會衝刺。

另邊廂，拉脫維亞上場世盃外作客僅以1比0擊敗「魚腩」安道爾，演出平平無奇，想攻入英格蘭大門難度極高，作客惟有屯重兵死守，盡量拖遲失波時間，睇下有冇機會搶分。拉脫維亞領隊尼高拉圖係前意大利U21主帥，擅長意式防守戰術，球員上半場有氣有力，可望頂住英格蘭攻勢，半細屬穩陣之選。

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