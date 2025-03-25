葡萄牙快翼一戰成名　曼聯出手收購

坦卡奧上場歐國聯後備上陣射入2球。(Getty Images)

葡萄牙上場歐國聯8強次回合加時以5比2擊敗丹麥，兩回合反勝5比3晉級4強，翼鋒坦卡奧後備上陣射入2球，成為贏波英雄一戰成名。根據英國《太陽報》爆料，曼聯領隊魯賓艾摩廉計劃今夏出手收購呢位士砵亭舊部屬。

坦卡奧喺上場歐國聯81分鐘入替達洛治，上陣僅5分鐘就入波，協助葡萄牙領先3比2，兩回合合計扳平3比3，需要打加時，呢位25歲翼鋒喺加時初段再建一功。由於坦卡奧演出神勇，加上佢係魯賓艾摩廉執教士砵亭時期嘅愛將，曼聯立即將佢列為今夏收購目標，一旦成事，就可以出售2位現時被外借出去嘅翼鋒拉舒福特、安東尼馬菲奧斯。

坦卡奧出身於布拉加青訓系統，5年前轉投巴塞隆拿，但不獲重用，先後被外借去狼隊、士砵亭，獲當時士砵亭教練魯賓艾摩廉重用，2022/23年球上陣52場入13球，上季踢48場有10球進帳，今季43次披甲入9球。

艾摩廉上年11月轉投曼聯後，不時傳出有意簽入士砵亭球員，加上會方準備出售拉舒福特、安東尼馬菲奧斯，收購坦卡奧可以填補翼鋒位置。

據悉阿仙奴、紐卡素都睇中坦卡奧，估計佢身價為3,500萬鎊(約3.5億港元)，但巴塞隆拿有權用2,000萬鎊回購佢，曼聯能否成功搶人，仍然係未知之數。