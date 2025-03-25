卜克準絕殺公鹿　杜蘭特追平高比周最佳紀錄

周二（25日）NBA常規賽，主場作戰的太陽憑當家球星杜蘭特發威貢獻全場最高38分，加上卜克在比賽最後1.7秒射入致勝中距離跳投，終場以108：106擊敗轟31分10籃板的「字母哥」安迪杜甘普領軍的公鹿，喜迎4連勝。近期狀態神勇的杜蘭特亦獲得生涯第33次周最佳球員，追平高比拜仁的紀錄并列歷史第2位。

今場對於太陽來説無疑是關鍵勝仗，在常規賽尚餘10場比賽的情況下，仍保持身處西岸季後賽附加賽尾席，並與第11位的獨行俠持平勝場差，即隨時會被後者反超。今仗雙方鬥得難分難解，大部分時間都維持在單位數差距，全場更10度打成平手、15次交換領先。太陽憑卜克串連球隊、杜蘭特手感火熱，後者第3節單節轟13分，助隊以81：78些微領先進入最後一節。

決勝節讀秒階段兩軍戰成106：106持平，卜克持球操刀最後一擊，「大心臟」後撤步中距離起手命中，公鹿中鋒布克盧比斯壓哨轉身跳投射失未能完成絕殺，太陽以2分之差險勝。數據方面，杜蘭特轟入38分，布克貢獻19分及12助攻，今年加盟的中鋒李察士（Nick Richards）亦取得10分10籃板「雙雙」，公鹿由「字母哥」交出31分10籃板，布克盧比斯亦有23分10籃板進賬。

有「死神」之稱的杜蘭特，上周神勇發揮技壓群雄，場均貢獻27.3分、6.3次助攻和4.3個籃板，其中三分命中率高達47.1%，整體命中率近6成，帶領爭奪附加賽席位的太陽取得3連勝，奪下生涯第33次周最佳球員獎項，與「黑曼巴」高比并列歷史第2位，今仗延續狀態為球隊再添一勝。值得一提，排名榜首的「大帝」勒邦占士曾獲該獎多達69次，領先次名一大截。