輪椅體育舞蹈國際賽　港隊主將奪1金5銀3銅

香港2025輪椅體育舞蹈運動國際賽於周日（23日）在馬鞍山體育館圓滿閉幕。此次國際賽事吸引了來自13個國家和地區超過80名運動員參加，中國香港代表隊在這場賽事中榮獲1金、5銀、3銅的佳績。

在男子個人賽方面，余俊延於男子單輪椅組別獨舞Class 2中摘得銀牌；在女子個人賽中，蘇芷恩在女子單輪椅組別獨舞Class 2中也斬獲銀牌。在混合組別的雙人賽事中，港隊表現不俗，再添佳績，獲得1金2銀1銅。余俊延與蔡芷欣搭檔，勇奪混合組別拉丁舞Class 2金牌；李霈然與蘇芷恩組合在混合組別拉丁舞Class 2及混合組別標準舞Class 2中獲得銀牌；黃和洲與雷綺婷則在混合組別拉丁舞Class 1 中獲得銅牌。

此外，在混合組別自由舞蹈中，港隊同樣表現出色，總共獲得1銀2銅。余俊延與蔡芷欣奪得混合組別自由舞蹈Class 2銀牌，黃健雄與李嘉潤獲得混合組別自由舞蹈Class 2銅牌，而黃和洲與雷綺婷則在混合組別自由舞蹈Class 1中獲得銅牌。

這次賽事不僅展示了選手的才華，也進一步提升了社會對輪椅體育舞蹈的認識和支持。中國香港輪椅體育舞蹈運動協會期待未來能有更多機會，舉辦類似的賽事，鼓勵更多人參與這項充滿活力的運動。

此外，中國香港輪椅體育舞蹈運動協會也將於2025年9月在香港承辦「全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會(殘特奧會) - 大眾項目輪椅舞蹈」，香港運動員對於能夠在殘特奧會之前於同一場地進行競技感到非常高興。這次的比賽不僅為他們提供了一個絕佳的實戰平台，也讓他們能夠在熟悉的環境中提升自己的比賽經驗和自信心。代表隊成員透過這樣的機會，進一步磨練技術，展現最佳狀態，並為即將到來的殘特奧會做好準備。同時，對於在港隊主場榮獲1金、5銀、3銅的佳績感到非常自豪，這份成就激勵著他們不斷追求卓越。