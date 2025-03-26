亞盃外　港隊首戰和波　葉鴻輝：上半場踢得唔好

港隊男足周二（25日）作客新加坡國家體育場，出戰第3圈亞洲盃外圍賽C組首場賽事，面對世界排名低5位的新加坡，最終僅踢成0比0。大軍周三（26日）下午返港，隊長葉鴻輝受訪時，承認球隊在上半場表現的確不理想，但對作客能夠和波，認為仍可以接受。

主教練韋斯活率領一班職球員，連同部分球迷是日下午齊齊從新加坡返港，而除了效力中甲球隊石家莊功夫的余在言外，一班外流港將均未有隨隊，直接由當地飛往球會報到。值得一提，助教賀蘭特雖亦同時回港，但據悉因未有工作簽證關係，他之後將返回泰國發展。

港隊首戰對新加坡未能旗開得勝，門將葉鴻輝返港後受訪，承認球隊表現仍有改善空間：「我哋上半場表現的確係唔好，入局入得慢，加上球場灑完水，個波去得比較快，球員都要時間適應；但做咗調動之後，下半場表現係提升咗、正常番啲。」

由於小組另一場印度對孟加拉，兩隊同樣互交白卷，4隊在首輪賽事後，暫時各得1分，「阿輝」認為各隊目前的出線形勢均等：「作客和波雖然唔係話好好，但賽果都可以接受。最緊要印度同孟加拉分唔到勝負，令到大家踢完第一輪，都等於冇踢過，之後嘅5輪比賽要再鍊過。」