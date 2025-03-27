【西甲】遇強不屈　奧沙辛拿細盤起「塞」

西甲補賽，巴塞隆拿主場對奧沙辛拿，雙方實力有距離，理論上榜首巴塞隆拿勝算高，但考慮到隊內多位主力近日四圍飛出戰國際賽，經過舟車勞頓，難免影響體力，加上周日晚又有賽事，今仗唔可以搏得太盡，預料小勝居多，不過主Ｗ太熱冇肉食。參考兩隊近6次交鋒，有5次總入球開3球或以下，寧願博中位數3.5球嘅入球細。（Now 632周五凌晨4時直播）

今場原本安排3月9日凌晨進行，但因為賽前巴塞軍醫米拿路突然猝死，兩隊同意延期至今晚舉行，對於巴塞隆拿而言甚為不利，因為隊內多位主力剛踢完國際賽，射手拉芬夏比洛尼更加遠赴南美洲為巴西出戰世盃外圍賽，剛於周三惡鬥完阿根廷，恐怕今場未必上陣，削弱鋒線實力。

此外，兩位中堅恩尼高馬天尼斯、古巴斯有傷在身上陣成疑，教練費歷克可能採取比較穩陣戰術，以免防線承受太大壓力。值得留意，巴塞隆拿踢完今場補賽後，隨即將於星期日晚主場對基羅納，因此預計今場只會勒住踢，只要贏波攞3分已足夠，唔需要浪費體力大勝。

至於奧沙辛拿近5場聯賽僅3和2負，但表現硬淨，包括打和皇馬1比1，加上季初贏過巴塞隆拿，亦有助提升今場搶分信心；睇番奧沙辛拿近2次聯賽作客巴塞隆拿，都係僅負0比1，入球細值得捧場。

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