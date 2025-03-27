希斯基：麥克阿瑟主場有「機」可乘

我的舊東家紐卡素噴射機，將於周五澳職獨腳戲跟FC麥克阿瑟碰頭，贏波的話便會在聯賽榜上跟對方同分。

FC麥克阿瑟上場聯賽跟阿德萊德聯合演入球騷，最終戲劇性地以5:4獲勝，不但終止自己的3連敗頹勢，更加繼續領先今仗對手紐卡素噴射機，排在聯賽榜第8位。

該仗他們憑藉伊高路美迪斯攻入加盟後首個入球，加上馬連積高利斯亦有入球進帳，成功取得近6場聯賽的首場勝仗。對我來說，這兩位球員將會是球隊直接踢法的核心人物。

由於伊高路美迪斯能夠勝任邊線甚至中路位置，因此其機動的打法，可以令主帥史達祖夫斯基在戰術部署上有更多選擇。我認為如果他們能夠更加積極地向禁區內的前鋒作出傳送以作攻門，將有能力可以取得好成績。

另一邊廂，紐卡素噴射機上場聯賽主場以2:6大敗於西部聯腳下，連續7場聯賽不敗走勢宣布結束，聯賽榜排名緊隨FC麥克阿瑟之後，但少踢1場。

噴射機近幾個星期的成績相當之好，但我始終認為今季他們難以打入聯賽榜的前半版。話雖如此，基於拉治蘭路斯近況大勇，故此將可為球迷帶來一絲希望。

拉治蘭路斯今季聯賽上陣12場攻入6球，我深信今仗他倒戈前球會將渴望可以爭取入球。此外，基頓泰萊近8場聯賽也攻入4球，將是球隊另一個入球威脅。

我相信今場聯賽的戰況將會相當緊湊，我睇好主隊FC麥克阿瑟最終將可獲勝。