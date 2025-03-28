巴塞隆拿派3蛋 數據顯示捧盃十拿九穩

周五(28日)凌晨西甲補賽，巴塞隆拿即使進攻主將拉芬夏比洛尼缺陣，射手羅拔利雲度夫斯基做後備，仍然主場以3比0大勝奧沙辛拿，領先第2位皇家馬德里3分。根據統計，踏入2000年後，最後10輪西甲領先3分或以上嘅榜首球隊，只有3隊臨尾香失冠，意味巴塞隆拿捧盃機會高唱入雲。

巴塞隆拿有多主力剛踢完國際賽，教練費歷克今場對正選陣容作出調整，射手榜一哥羅拔利雲度夫斯基先任後備，至於為巴西踢完世界盃外圍賽嘅翼鋒拉芬夏比洛尼，更加冇入選大軍名單，鋒線由費倫托利斯、拉明耶馬、加維合作攻堅，仍然夠殺。

開賽11分鐘，費倫托利斯近門射入打開紀錄，跟住丹尼爾奧莫博到12碼，佢親自主射入網，拉開紀錄至2比0，當時只係20分鐘，但5分鐘後，呢位西班牙國腳受傷退下火線。

換邊之後，巴塞主帥費歷克連番作出換人，包括羅拔利雲度夫斯基後備上陣，頂入成3比0，協助球隊取得聯賽7連勝，領先次席皇馬3分。

今季西甲只剩下10輪聯賽，踏入2000年後，只有3支落後榜首3分或以上球隊，最後10輪聯賽反超前捧盃，分別係2004年華倫西亞、2007年皇馬、2014年馬體會，至於今季會唔會再出現戲劇性結果，大家拭目以待。

值得一提，巴塞隆拿將迅速於周日(30日)再出戰西甲，主場對基羅納，對於球員體力絕對係大考驗。