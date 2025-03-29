【官宣】巴西炒領隊　3大名帥成接任候選人

巴西足總正宣布解僱領隊杜利華祖利亞，急救「森巴兵團」！巴西國家隊近年成績低，上場世界盃外圍賽以1比4大敗於宿敵阿根廷腳下，足總終於忍無可忍，怒炒杜利華祖利亞，據悉皇馬教練安察洛堤、曼城領隊哥迪奧拿、希拉爾主帥佐治捷西斯成為3大接任候選人。

巴西周三(26日)不敵阿根廷後，已傳出巴西足總計劃換帥，現時正式落實，同執教「森巴兵團」僅14個月嘅杜利華祖利亞分道揚鑣。呢位62歲教頭今次落鑊，並唔令人意外，因為佢率領巴西踢15場比賽僅5勝，加上球隊現時只排世盃外南美洲區第4位，落後已提早出線嘅榜首阿根廷10分，令「足球王國」顏面掃地，如果繼續由杜利華祖利亞執教，即使打入明年世界盃決賽周，亦難以取得佳績。

事實上，杜利華祖利亞一直只屬於過渡性人物，巴西足總早於2023年年底已想聘請安察洛堤執教，但呢位65歲意大利名帥決定同皇馬續約，惟有退而求其次搵杜利華祖利亞領軍，結果證明揀錯人。

盛傳巴西足總近日再次斟介「肥安」接手，佢接受傳媒訪問時作出否認：「我好欣賞巴西，但巴西足總冇聯絡過我，我仲係皇馬教練，只會專注為球隊爭標。」

除咗安察洛堤之外，哥迪奧拿、佐治捷西斯都係巴西足總目標人選，哥帥上年表示有興趣擔任國家隊主帥，參加世界盃、歐國盃等國際大賽，但呢位西班牙名帥上年11月已同曼城續約至2027年夏天。

至於70歲嘅葡萄牙老帥佐治捷西斯曾協助賓菲加奪得3次葡超冠軍，並帶領希拉爾捧上季沙特聯賽及國王盃冠軍，由於葡萄牙同巴西有深厚歷史淵源，同樣講葡語，巴西足總請佐治捷西斯執教有助同球員溝通。