祖高域有美斯撐場　爭生涯第100冠僅一步之遙

塞爾維亞球王祖高域爭取生涯第100冠僅是一步之遙，周五（28日）他在邁阿密網賽保持強勢擊敗迪米杜夫，自2016年後再次躋身這項ATP 1000級大師賽決賽。

37歲的祖高域與保加利亞名將迪米杜夫，合演ATP大師賽史上最年長的4強對決，二人歲數總和接近72歲，吸引了阿根廷球王美斯撐場觀戰。迪米杜夫雖然開局即打破對手發球局，但目前世界排名第5的祖高域在教練梅萊的指導下，即向迪米杜夫「回禮」，並最終以直落兩盤6比2、6比3獲勝，取得男單決賽席位。

「自我贏得第99個冠軍(即巴黎奧運金牌)以來，我一直懷着贏得特別的第100冠作為比賽目標；我一直努力尋找着，亦要將自己的網球水平提升到某個位置，這將可令我有機會爭奪獎盃，一個大的獎盃。」祖高域坦言：「老實說，這就是我本周所做的，我很滿意自己為爭標所做的準備，我沒有失掉一盤，這是一個很好的機會，看看兩天後會發生什麼事。」

賽後祖高域在更衣室獲美斯「探班」，二人更交換球衣，並與阿根廷網球名宿博迪奧齊齊合照，這位「24貫」傳奇表示:「能有球王美斯為座上客，我感到非常榮幸，我想這是我第一次在美斯面前比賽，坦白講，我有點緊張；很多謝他與家人到來，他的整個職業生涯，我一直都是他的粉絲，就像世界上大多數球迷一樣。」

37歲零10個月的祖高域成為ATP大師賽上最年老的決賽球手，他將與19歲的非種子捷克球手文鍚於周日爭逐王座。