啟德主場首開天幕　7欖球迷睇得更High

「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽」周六（29日）續於啟德體育園主場館舉行，大批球迷進場遠勝昨日，次日賽事如期首度打開天幕作賽，有球迷大讚日光充足提升觀感，而南看台「瘋狂球迷」陸續到場，重現昔日大球場熱烈氣氛。至於奪冠熱門之一的阿根廷男隊，以小組全勝姿態殺入8強。

賽事首日因日間天雨關係，場館天幕全日保持關閉。今晨天氣晴朗首度「開幕」，日光直射入場館別具特色。值得一提，今日天氣預報多雲有雨，因安全考量，即使降雨大會亦不會在比賽中途改天幕開關。

本地資深球迷林先生，連續兩日入場觀戰，感受新場館盛事氣氛，提及場館天幕，他形容是「兩種不同感覺」：「天幕關閉感覺不錯，不過打開感觀會更好，日光十足，而且已經備好多一件外套禦寒，惟會擔心下雨。」他續道：「昨早較為冷清，午後開始有好轉，今日氣氛好很多。」

林先生看七欖多年，對比以往大球場直言：「大球場當然不錯，但啟德新場會更好，氣氛明顯好很多。」他力撐港隊入決賽，又認為阿根廷男隊有力與新西蘭爭冠，亦看好新西蘭及法國女隊。

上午焦點賽事，榜首阿根廷以35：7大勝斐濟，3戰全勝晉級晚上6時16分舉行的8強賽。另外美國女隊以24：10擊敗中國女隊。