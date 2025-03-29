港超聯　歸隊建功　祖連奴：有信心出線「亞盃外」

周六（29日）「中銀人壽香港超級聯賽」頭場賽事於香港仔運動場上演，最終傑志以3比1擊敗冠忠南區，今場為傑志打開記錄的前鋒兼港腳祖連奴，剛結束周二（25日）「亞盃外」行程從新加坡歸隊，他認為港隊表現不俗，有信心可爭奪出線「亞盃外」出線席位。

傷愈後已重新投入操練的祖連奴，是役下半場於費蘭度中柱後，快腳補射入網，為球隊打開紀錄，祖連奴認為自己已逐漸恢復到最佳狀態：「去新加坡之前呢段時間，因為要畀舊患恢復，所以有成個星期停咗體能訓練，依家我嘅傷已經好得七七八八，而且仲趕得切喺作客新加坡嘅『亞盃外』分組賽幫港隊上陣，今日又可以踢足90分鐘幫球隊攞到3分，我覺得已經回復到最佳狀態，所以真係好開心。」

周二（25日）港隊作客新加坡出戰「亞盃外」C組分組賽，最後雙方互交白卷之下各袋一分，祖連奴形容戰果合理，又指下場對手印度同時僅和孟加拉，出線形勢仍抱樂觀：「今年無論教練團同人腳都好充足，大家嘅目標又一致，係想晉級到決賽周，為咗實現呢個目標我哋一定會做足所有準備。我哋下場會喺主場對印度，佢哋啱啱都係同孟加拉打和，依家C組大家都係袋住1分，等於大家喺同一個分數基礎上面競爭，而且我哋已經完成咗一場作客，我覺得港隊肯定有機會爭到出線，我哋會用盡一切努力應付下場分組賽。」