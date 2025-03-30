外流港將　茹子楠、徐宏傑齊轟入世界波　

中超今周重燃戰火，其中兩名外流港將茹子楠、徐宏傑齊齊有波入，不過兩人命運各異。「茹子」雖轟入世界波，但梅州客家領先3球下卻被對方反勝；相反今季首次上場的「傑仔」，攻入中超首球之餘，亦帶領雲南玉崑取得升班後首勝。

中超在國際賽期後重開，而今周除了周緣德、陳晉一外，其餘港將皆有份上陣，當中焦點落在兩名後衞茹子楠、徐宏傑身上。其中「茹子」今場2分鐘已在禁區外轟入世界波，射破國足門將王大雷十指關，但他所效力的梅州客家最終在領先3球下，補時階段卻被山東泰山絕殺，戲劇性以3比4遭逆轉。

「茹子」賽後接受東網記者訪問，承認對落敗感氣餒：「真係好唔開心，領先3球再輸番4球，尤其效力梅州依幾季，都成日出現畀人絕殺嘅場面。」「茹子」今季僅用了3場便追平上季入球數字，惟他卻未敢為今季定下太高目標：「定咗反而可能畀自己更大壓力，今年決定go with the flow（順其自然），每一場只要唔受傷，有得踢同交出好表現就係我嘅目標。」

至於效力雲南玉崑的徐宏傑，今周才首度在中超上陣，但他成功交出好表現，全場踢足下，更在81分鐘於尾柱接應隊友傳送，攻入個人在中超首球，最終助球隊以4比3險勝有港足射手安永佳後備入替的深圳新鵬城，收獲升班後首勝。